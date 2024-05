Javni poziv za građane u junu: Evo kako lakše da dođete do subvencija za energetski efikasniji dom

Na preliminarnoj rang listi Ministarstva rudarstva i energetike za energetsku sanaciju nalazi se 600 stambenih zgrada, od čega je 271 u Beogradu. Uporedo sa tim počela je i dodela ugovora lokalnim samoupravama za subvencionisanje energetske sanacije, dok će poziv za građanstvo biti u junu.

U Ministarstvu rudarstva i energetike proverili smo nekoliko pojedinosti koje su od koristi da lakše dođete do subvencija za energetski efikasniji dom.

Za početak, važno je da napravimo razliku između ugovora za energetsku sanaciju stambenih zgrada i subvencije za sanaciju domova. Naime, to su dve različite stvari – i jedna drugu ne isključuju.

U slučaju da ste se prijavili kao stambena zajednica za sanaciju vaše zgrade, kako možete da proverite da li ste na preliminarnoj listi?

– U okviru realizacije projekta energetske sanacije višeporodičnih stambenih zgrada (Javni ESCO) Liste zgrada koje su izbrane za izradu energetskih pregleda, a koje su ujedno i potencijalni kandidati za energetsku sanaciju jedinice lokalnih samouprava objavljuju na svojim web sajtovima, a Ministarstvo rudarstva i energetike će objaviti objedinjene linkove ka listama čim svih 15 opština i gradova koje učestvuju u programu objave iste – poručili su iz Ministarstva za Telegraf Biznis, a objavljene liste stigle su danas.

Njima je obuhvaćeno 600 stambenih zgrada, ali ponavljamo – reč je o preliminarnoj listi. Šta to znači i kada će one biti konačne?

– Konačne liste stambenih zajednica izabranih za energetsku sanaciju će biti poznate nakon što izabrani konsultanti sprovedu energetske preglede, pripreme ugovore sa stambenim zajednicama, prezentuju im investicione troškove i model finansiranja i one na osnovu toga donesu odluku o tome da li će energetski sanirati zgradu ili ne.

Ovde možete videti da li je vaša zgrada na preliminarnoj listi.

Šta je obuhvaćeno energetskom sanacijom zgrada?

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva, energetskom sanacijom su obuhvaćene mere izolacije fasada i krovova, ugradnja termostatskih ventila i delitelja toplote i digitalizacija očitavanja pojedinačne potrošnje na nivou stana.

– Osnovni benefit ovog projekta je prelazak na naplatu grejanja po potrošnji: građani će sami uticati na svoju potrošnju za grejanje zimi, ali će biti i značajnih ušteda za hlađenje leti, zbog bolje izolacije zgrade. Osim toga vrednost nekretnine će biti povećana nakon energetske sanacije objekta, vizuelni izgled grada će biti poboljšan, a uštede u potrošnji energije na godišnjem nivou će biti između 25 i 30%. Građanima se godišnji računi za grejanje zbog otplate energetske sanacije neće povećavati ili će biti neznatno uvećani – poručuju iz Minstarstva za Telegraf Biznis.

Pozivi za građane u junu

Poziv za građane biće raspisan u junu, a zanimalo nas je koji su kriterijumi da baš vaš zahtev bude prihvaćen. Kako nam je rečeno, uslov je da je objekat legalan i da je vlasništvo nesporno.

– Prijave će se rangirati po redosledu prispeća. Od trenutka raspisivanja javnog poziva, ostavili smo period od najmanje 10 dana, do podnošenja prijava, kako bi se građani informisali o uslovima javnog poziva i prikupili dokumentaciju – kažu iz Ministarstva.

U proseku sam proces izbora traje do mesec dana.

– U okviru realizacije projekta „Čista energija i energetska efikasnost“ za građane u Srbiji rešenje o dodeli subvencija donose jedinica lokalne samouprave, nakon što komisija proveri ispravnost dostavljene dokumentacije i izvrši terenski obilazak prijavljenog objekta – dodaju iz Ministarstva.

Zanimalo nas je i do kada će trajati konkurs, kao i koliko će građani čekati na isplatu sredstava. Kako nam je rečeno, ovogodišnji javni poziv realizovaće se do kraja godine ili do utroška sredstava.

– Što se tice isplate, jedinica lokalne samouprave direktno prebacuje sredstva izvođaču radova i to nakon što svi radovi budu izvedeni i nakon što građani izmire svoj deo obaveza.

Građani mogu da ostvare subvencije u iznosu do 65 odsto vrednosti investicija za zamenu stolarije, izolacije, fasade, krovova, neefikasnih kotlova i postavljanje solarnih panela i kolektora.

Novitet je da se od ove godine izdvajaju značajne subvencije za socijalno ugrožena domaćinstva.

– U tom slučaju Ministarstvo i lokalne samouprave subvencionišu 90 odsto vrednosti energetske sanacije. Time pružamo podršku socijalno ugroženim građanima da smanje potrošnju energije, uštede novac i povećaju komfor stanovanja – poručila je ministarka Dubravka Đedović Handanović u aprilu.



Kako će sredstva biti raspoređena po opštinama?

Iz ministarstva nam je pojašnjeno da su sredstva opredeljena prema broju stanovnika prema poslednjem popisu.

Osnovni udeo opštine je 50%, a devastirane opštine učestvuju sa 30% sredstava, a one u kojima je stepen zagađenosti vazduha veći sa po 40%.

Dok broj domaćinstava koji će biti obuvaćen, zavisi pre svega od visine sredstava koja opština/grad opredeljuje, zatim od mera koje građani izaberu.

Neophodna okumentacija za prijavljivanje na konkurs:

Preuzmite prijavni obrazac na sajtu opštine/grada ili u njihovim prostorijama

Pozovite jednog od ponuđenih dobavljača sa sajta opštine/grada, kako biste dobili predračun za radove koje želite da sprovedete u svom domaćinstvu da bi ga energetski unapredili

Fotokopirajte račun za struju za neki od prethodnih meseci, u kom morate da imate potrošnju veću od 100 kWh

Očitajte ličnu kartu

Pripremite kopiju dokaza o vlasništvu i legalnosti objekta za koji konkurišete

Dostavite u zatvorenoj koverti (lično na portirnici grada/opštine ili preporučenom poštom) sve popunjene i potpisane prijavne obrasce, uz svu prateću dokumentaciju, sa naznakom ,,Prijava za javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Ovde možete videti da li vaša lokalna samouprava učestvuje u projektu energetske sanacije.

(Telegraf Biznis)

