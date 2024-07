SRBIJAGAS: Dolovo od 8. do 10. jula bez gasa u ovom periodu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Dolovo, da će zbog neophodnih radova na izgradnji novih priključaka u tom mestu, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa, i to od ponedeljka 8. jula, do srede 10. jula, u periodu od 9:00 do 15:00 časova.

Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

(Pančevac)

