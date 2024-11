VELIKA NAGRADNA IGRA KOMPANIJE NIS: Tri Hyundai Tucson automobila i još 1.500 punih rezervoara goriva

Na benzinskim stanicama kompanije NIS počinje Velika nagradna igra sa najvećim brojem nagrada do sada – tri Hyundai Tucson automobila i 1.500 punih rezervoara goriva.

U nagradnoj igri mogu da učestvuju svi potrošači koji na NIS Petrol ili Gasprom benzinskim stanicama u Srbiji natoče 15 ili više litara bilo kog goriva. Kako bi učestvovali, potrebno je samo da PFR broj sa fiskalnog računa pošalju putem SMS poruke na broj 2024 i sačuvaju fiskalni račun do kraja nagradne igre.

Svakih 15 dana, u periodu nagradne igre – od 18.11. do 30.12.2024. godine – biće podeljen po jedan Hyundai Tucson automobil i po 500 punih rezervoara goriva, odnosno 500 poklon kartica u vrednosti punog rezervoara od 50 litara goriva.

Prvi dobitnici biće izvučeni već 2. decembra, dok će drugo izvlačenje biti 16. decembra, a treće, finalno – na kraju nagradne igre, 30. decembra 2024. u 16 časova.

U prvom izvlačenju učestvuju svi PFR brojevi računa koji su ispravno poslati do 2. decembra, do 10 časova. U drugom i trećem izvlačenju učestvuju svi koji su bar jednom natočili 15 ili više litara goriva i ispravno poslali PFR broj najkasnije do 30. decembra do 10 časova, izuzev onih koji su već izvučeni u prvom, odnosno drugom izvlačenju.

Učešće u nagradnoj igri na NIS-u je lakše nego ikada, a veliki nagradni fond nudi nikada veće šanse za dobitak. Svratite na bilo koju NIS Petrol ili Gasprom benzinsku stanicu u Srbiji, natočite samo 15 litara goriva i učestvujte u „Velikoj NIS nagradnoj igri“. Srećno!

(Pančevac/NIS)

