Ujutro oblačno i sneg, posle sunčano

Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje. Posle podne biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar, na severu i istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen Celzijusa, a najviša od 2 do 8 stepeni. U Beogradu se na širem području grada očekuje slab mraz. Pre podne biće umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od -2 do 0 stepeni, a najviša oko 6. U nedelju ujutru očekuje se slab i umeren mraz, koji će se početkom sledeće sedmice tokom jutra zadržavati mestimično u centralnim i južnim predelima. Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije. U drugoj polovini sledeće nedelje uslediće postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti, a mestimično se očekuje i kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg, navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

08:00 23.11.2024