Bez vode u petak Spoljnostarčevačka
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode će u petak od 9 sati pa do završetka radova ostati Ulica Spoljnostarčevačka, od Ulice 7. jula do Trga Vojvođanskih brigada.
(Pančevac)
(Pančevac)
15:39
20.11.2025
15:00
20.11.2025
13:34
20.11.2025
eur
117.19 RSD
aud
66.14 RSD
cad
72.24 RSD
sek
10.64 RSD
chf
125.69 RSD
gbp
133.31 RSD
usd
101.31 RSD
bam
59.92 RSD
13:55
19.11.2025
Noćni tim činiće lekar, medicinska sestra ili tehničar, kao i dva laboranta.
09:55
17.11.2025