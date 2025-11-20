Servisne informacije

Bez vode u petak Spoljnostarčevačka

14:40

20.11.2025

Foto: Pixabay
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode će u petak od 9 sati pa do završetka radova ostati Ulica Spoljnostarčevačka, od Ulice 7. jula do Trga Vojvođanskih brigada.

(Pančevac)

 

