Vučić: Neodgovorni i neozbiljni političari brutalno pogazili zakone Republike Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić hitno se oglasio na Instagramu i poslao poruku građanima Srbije.

– Danas imamo nekoliko dobrih vesti, i nekoliko stvari koje su zabrinjavajuće, ali sa kojima će država izaći na kraj. Dobre vesti su te da verujem da dama, gospođa iz Novog Sada se dobro oporavlja, i još bolja i važna vest je da dete, devojčica, devojka koja je povređena juče u užasnom incidentu u Ruzveltovoj ulici se odlično oporavlja i već u ponedeljak biće kod svoje kuće sa svojim roditeljima. Loša vest je da su neodgovorni i neozbiljni političari, ne želeći da čuju moju molbu, ali ne želeći da čuju i usliše slovo zakona, brutalno pogazili zakone Republike Srbije, ometali službena lica u obavljanju službene radnje i upali u gradsku kuću Novog Sada. Niti im je tamo mesto, niti je to Skupština grada, tamo sedi gradonačelnik. Niko od njih nije gradonačelnik. Valjda da bi sprečili ljude da rade svoj posao- poručio je.

Predsednik je naveo da je takvo brutalno nasilje organizovano od opozicionih stranaka nedopustivo.

-Naravno, država je reagovala, izbacila ih napolje kao što će uvek i da učini. U Srbiji se na vlast dolazi samo izborima. Molim građane Srbije još jedanput da ne izazivaju i ne provociraju dodatne tenzije. Da ne pokušavaju da uz pomoć stranog faktora dođu i dočepaju se fotelja, zato što drugačije ne mogu. Naš posao je veoma jednostavan. Uvek ćemo poštovati volju naroda, i demokratija je možda ne idealan, ali najbolji oblik političkog sistema koji postoji. Svuda i na svakom mestu zaustavićemo one koji misle da mogu da tuku sugrađane i razbijaju prostorije. To je krivično delo. U svakom slučaju, ohrabrujuća vest, država će da radi svoj posao, sačuvaće mir i stabilnost, makar morala i da privede poznaniju prava one koji to ne žele da razumeju.

Vučić se zahvalio na ogromnoj podršci.

– Posebno oni koje nikada nisam upoznao. Hvala što ste uz našu zemlju i državu i u trenucima kada je to teško. Znate da naša zemlja može i mora da ide napred. I zato će Srbija nastaviti da pobeđuje – zaključio je Vučić.

(Dnevnik)