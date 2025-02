Tokom dana malo do umereno oblačno. Temperatura će biti 3-4 stepena niža nego danas. Najviša do 13 stepeni, jedino u Timočkoj Krajini koji stepen više.

U Beogradu suvo, smena sunca i oblaka i do 9 stepeni.

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim problemima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicima. Glavobolјa i razdražlјivost su moguće meteoropatske reakcije.

Ujutro ponegde po kotlinama, dolinama reka i visoravnima južne i istočne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 8 do 13, u Timočkoj Krajini do 16 stepeni.

Nedelja: Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 5 stepeni na zapadu do 13 stepeni na jugoistoku Srbije.

Ponedeljak: Malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu zemlje pretežno oblačno, u planinskim predelima tek ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 9 stepeni.

(RTS)

STARE KAO NAJBOLJE VINO Ova 4 znaka Zodijaka imaju DUG I SREĆAN ŽIVOT Godine im ništa ne mogu!