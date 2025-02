ED PANČEVO: Isključenja struje 3. februara

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u ponedeljak, 3. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

08:00 – 10:30 Vuka Karadžića i Ignjata Barajevca.

Vršac:

08:00 – 14:00 Laze Nančića od Bregalničke do Bore Kostića, Jug Bogdana od S. Miletića do Laze Nančića, K. Marka od S. Miletića do Žive Jovanovića, Radakova od S. Miletića do Ž. Jovanović.

(Pančevac)

