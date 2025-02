ED PANČEVO: Isključenja struje za 4. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u utorak, 4. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo:

08:30 – 11:00 – Vojvođanska od Bačvanske do Oplenačke, Oplenačka od Vojvođanske do Zlatarske.

Vršac:

08:00 – 14:00 – Jadranska, Kraljevića Marka od Žive Jovanovića do Filipa Višnjića, Filipa Višnjića od Zmaj Jovine do Dejana Brankova, Žive Jovanovića od Kraljevića Marka do Hajduk Veljka, Jug Bogdana od Laze Nančića do Filipa Višnjića, Žive Jovanovića od Radakova do Kraljevića Marka, Radakova od Žive Jovanovića do Filipa Višnjića, Ohridska, Trg Andrije Lukića 9-17, Trg Andrije Lukića Zgrade 2a, 2b.

(Pančevac)