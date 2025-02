NEOBIČNA SRCA OSVANULA U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA: Čačani pozajmili ideju iz Grčke za edukaciju dece

Čačak – U čačanskim vrtićima i školama postavljena su „Srca za hendikep”, u okviru akcije „Čep za hendikep”, kako bi se pomoglo osobama sa invaliditetom. Grad Čačak, Udruženje „Sove na oprezu” i mališani iz škola i vrtića su u velikoj, humanoj i ekološkoj misiji, što znači da je na čitavoj teritoriji grada počelo postavljanje žičanih kontejnera, simbolično u obliku crvenih srca za prikupljanje plastčnih čepova.

– Mi, kao Društvo ljubitelja ptica i prirode „Sove na oprezu” „pozajmili” smo ideju iz Grčke, naime u svim tamošnjim letovalištima gde sa porodicom odlazim svakog leta postoje ovakvi kontejneri za čepove. Poučen tim iskustvom, odlučio sam da se pridružimo akciji „Čep za hendikep”. Za sada smo uradili pet ovakvih kontejnera i naravno ovde nećemo stati, nastavljamo dalje sa njihovim postavljanjem”, rekao je za RINU Zoran Rajičić, ispred Udruženja „Sove na oprezu”.

On dodaje da su ova srca postavljena u Lugovima, Atenici, Sokolićima, Mrčajevcima i Katrgi, sa čime će se nastaviti i u ovoj godini. Cilj je da se podigne svest o značaju ekologije, kao i primarne selekcije otpada, a deci ovo šarenilo svakako biva zanimljivo i privlači pažnju. Koliko je važno deci od malih nogu usaditi osećaj za humanost i za ekologiju, prepoznao je i grad Čačak i nastavlja razvojnom putanjom ka tom cilju.

– Uvek smo tu da podržimo sve pozitivne humane aktivnosti u našem gradu. Kao što znamo, plastika je svuda oko nas i ona je jedan od najvećih zagađivača današnjice. Ono što je problem, a to je da je potrebno i do 500 godina da se razgradi i zbog toga je upravo neophodno da naše najmlađe učimo o pravilnom odlaganju ove vrste otpada i naravno o pravilnoj reciklaži. Ovo postavljanje žičanih kontejnera, posebno u obliku srca, gde negde sa ljubavlju to radimo jeste, zapravo, jedan korak ka poboljšanju, odnosno, razvijanju svesti samih mališana koliko je važna reciklaža, a sa jedne strane koliko je važno da budu odgovorni prema životnoj sredini, sa druge koliko je značajno da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Dakle, ovo je humana misija, s obzirom na to da čepove doniramo Udruženjima koja kupuju pomagala za osobe sa hedikepom, tako da smo na taj način spojili lepo i korisno. Ovo je jedna lepa saradnja između lokalne samouprave, civilnog sektora, vrtića i škola, nastavnika i vaspitača”, zaključila je Marjana Petronijević, pomoćnica gradonačelnika za oblast ekologije.

Važnost humanosti i ekologije su ključ društvene zajednice, a ovo je primer koji treba slediti, pored humane ekološke misije ima i onu važnu, a to je ljubav što svakako ova „Srca za hendikep” i simbolizuju.

(Pančevac/RINA)

DRAGAN KUVA KAFU NA KVARCNOM PESKU: Čačanin otkriva tajnu drevnog spremanja crnog napitka

Čačak kao evropske metropole: Na najatraktivnijoj lokaciji u gradu postavljen punjač za električne automobile