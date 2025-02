LOKVE: Održana 18. Švarglijada, evo ko je odneo titulu za najbolju švarglu

Ovog vikenda Lokve su bile u centru pažnje kada je reč o jendom od najpoznatijih gurmanskih specijaliteta – Švargli. Tradicionalna Švarglijada održana je 18. put po redu uz veliki broj učesnika iz Srbije i Rumunije. Ovo je jedina manifestacija ovakvog tipa u našoj zemlji.

Da se najbolje švargle prave u Južnom banatu potvrđuje još jedna uspešno organizovana tradicionalna Švarglijada u Lokvama. Ovo je jedina manifestacija ovog tipa u Srbiji i ordržana je u petak i subotu 18. godinu zaredom.

Drugi takmičarski dan bio je rezervisan za izbor najbolje švargle u Srbiji. Organizator ovog zanimljivog događaja koji je okupio veliki broj gurmana je mesna zajednica Lokve, a susret najboljih majstora u pravljenju švargli podržala je i opština Alibunar na čelu sa predsednicom Zoranom Bratić.

Titulu za najbolju švarglu odnela je ekipa Stonoteniskog kluba Banat koja je otkrila šta je to važno da bi se napravila jedna kvalitetna švargla.

– Iste količine mesa, srca, jezika i treba da se kuva, ali treba imati osećaj da ne bude prekuvano. To se stavi u stomak svinje i doda se malo začina po ukusu i to je to, kaže Petar Mohan,

Iz komisije koja je ocenjivala švargle smo saznali da nije bilo nimalo lako izabrati pobednika, s obzirom na to da su svi učesnici koristili kvalitetne proizvode i sastojke.

Kao i prethodnih godina, posetioci su imalu priliku da i pored švargli probaju prave suhomesnate specijalitete iz Južnog Banata, ali i cele Vojvodine.

(Pančevac/RTV Pančevo)

LOKVE: Svečano otvorena renovirana crkvena sala Oaste

POTPUNO RENOVIRANA: Ambulanta u Lokvama počela sa radom