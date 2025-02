Salo na stomaku udvostručuje rizik od oštećenja jetre pri konzumiranju alkohola

Osobe koje pate od dijabetesa ili imaju masnoće koncentrisane oko stomaka, više nego dvostruko su sklonije ozbiljnom oštećenju jetre pri unosu alkohola, pokazali su rezultati novog istraživanja. Uživanje u piću ukoliko imate visok krvni pritisak takođe može više ugroziti jetru.

Alarmantan broj novih studija otkriva da je bilo koja količina alkohola opasna po zdravlje. Sve je više dokaza i upozorenja o vezi između konzumiranja alkohola i raka. „Za alkohol je utvrđeno da je uzročnik raka koji se može sprečiti. On je odgovoran za oko 100.000 slučajeva raka i 20.000 smrti od raka godišnje u SAD, što je više od 13.500 smrtnih slučajeva koji su izazvani saobraćajnim nesrećama povezanih sa alkoholom godišnje u SAD. Većina Amerikanaca nije svesna ovog rizika“, rekao je dr Vivek Murti, bivši zvaničnik Službe javnog zdravlja SAD (United States Public Health Service Commissioned Corps).

Obim struka od 89 santimetara ili više za žene i 101 santimetar ili više za muškarce, koje se često naznaka gojaznosti, jedan je od nekoliko kardiometaboličkih faktora rizika koji takođe uključuju visok šećer u krvi i povišen krvni pritisak.

Skoro polovina svih Amerikanaca ima visok krvni pritisak, više od trećine populacije ima preddijabetes, dok se oko 40 odsto stanovništva smatra gojaznim, podaci su američkog Centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Ova zdravstvena stanja doprinose nagomilavanju masti u jetri, upozravaju stručnjaci, što onda može dovesti do fibroze ili ožiljaka na jetri.

„Većina ljudi nije svesna toga, ali pre nego što se kod nekoga razvije dijabetes, na primer, obično prvo ima masnu jetru. To ima veze sa poremećajem regulacije šećera – kada imate visok šećer u krvi, vaša jetra skladišti mast da bi se oslobodila dela tog šećera, a taj višak masti narušava funkciju jetre“, rekao je dr Endrju Friman, direktor kardiovaskularne prevencije i zdravlja u Nacionalnom jevrejskom zdravlju u američkom gradu Denveru, u Koloradu, koji nije bio uključen u studiju.

Konzumiranjem alkohola oštećuju se ćelije jetre koje pokušavaju da metabolišu alkohol i to može dovesti do dodatnog nakupljanja masti. Upalni procesi i ožiljci uzrokovani viškom masti mogu na kraju dovesti do ciroze, što povećava rizik od otkazivanja jetre i raka jetre.

Ovaj dvostruki udar masnih naslaga može biti razlog za znatno povećanje ožiljaka na jetri koje je studija otkrila među umerenim do teškim korisnicima alkohola sa hroničnim stanjima, rekao je vodeći autor studije dr Brajan Li, vanredni profesor kliničke medicine na Medicinskom fakultetu Kek Univerziteta Južne Kalifornije.

„Rezultati studije identifikuju veoma rizičan segment populacije sklon bolestima jetre i sugerišu da postojeći zdravstveni problemi mogu imati veliki uticaj na to kako alkohol utiče na jetru“, istakao je Li u saopštenju.

Samo zato što osoba možda nema veliki stomak, visok krvni pritisak ili dijabetes, navodi Li, ne znači da je bezbedno za ljude da u velikoj meri konzumiraju alkohol.

„Znamo da je alkohol toksičan za jetru i da su svi ljudi koji piju u opasnosti od ozbiljnih bolesti jetre“, naglasio je Li.

(RTS)

