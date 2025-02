Danas toplije, uz sunčane intervale

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju

U većem delu Srbije danas ujuto će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde uz slab mraz, a tokom dana toplije uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i u toku noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus tri stepena do dva, a najviša od 10 do 13 stepeni Celzijusa. U toku noći sa zapada dolazi naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

U Beogradu će danas ujutro biti umereno do potpuno oblačno, na širem području grada uz slab mraz, a tokom dana toplije uz delimično razvedravanje i duže sunčane intervale.

Vetar će biti slab, jugoistočni, krajem dana i u toku noći u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus jedan stepen do dva, a najviša oko 12 stepeni Celzijusa. Pred jutro dolazi naoblačenje, ali će se zadržati suvo.

U Srbiji će do kraja sedmice biti umereno do potpuno oblačno. U četvrtak i petak se predviđa mestimično kiša, dok je samo na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg. U Beogradu se očekuje slično vreme u istom periodu.

Biometeorološka prognoza za utorak, 25. februar: Relativno povolјna biometeorološka situacija biće za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim i psihičkim tegobama, kao i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i promenlјivo raspoloženje.

(Pančevac)