Vodovod: Bez vode ostalo Ivanovo
12:59
25.02.2026
11:09Vučić sa Sorensenom u Beogradu: Predsednik pozvao EU da spreči nove provokacije na Kosovu i Metohiji
11:09Vučić sa Sorensenom u Beogradu: Predsednik pozvao EU da spreči nove provokacije na Kosovu i Metohiji
Danas u 11.45 časova, usled havarije na vodovodnoj mreži, bez vode ostalo naseljeno mesto Ivanovo.
Ekipe nadležne službe su na terenu i radovi na sanaciji kvara su u toku. Vodosnabdevanje će biti obustavljeno do završetka radova i otklanjanja havarije.
„Molimo građane za razumevanje i strpljenje do normalizacije vodosnabdevanja. O tačnom vremenu ponovnog uspostavljanja isporuke vode javnost će biti blagovremeno obaveštena“, navode u Vodovodu.
(Pančevac)
12:59
25.02.2026
12:00
25.02.2026
10:30
25.02.2026
21:06
21.02.2026
02:09
20.02.2026
AUD
70.43 RSD
BAM
60.04 RSD
CAD
72.75 RSD
CHF
128.48 RSD
EUR
117.42 RSD
GBP
134.43 RSD
SEK
10.99 RSD
USD
99.64 RSD