Vodovod: Bez vode ostalo Ivanovo

Danas u 11.45 časova, usled havarije na vodovodnoj mreži, bez vode ostalo naseljeno mesto Ivanovo.

Ekipe nadležne službe su na terenu i radovi na sanaciji kvara su u toku. Vodosnabdevanje će biti obustavljeno do završetka radova i otklanjanja havarije.

„Molimo građane za razumevanje i strpljenje do normalizacije vodosnabdevanja. O tačnom vremenu ponovnog uspostavljanja isporuke vode javnost će biti blagovremeno obaveštena“, navode u Vodovodu.

(Pančevac)