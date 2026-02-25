Servisne informacije

Vodovod: Bez vode ostalo Ivanovo

12:59

25.02.2026

Foto: Pixabay

Danas u 11.45 časova, usled havarije na vodovodnoj mreži, bez vode ostalo naseljeno mesto Ivanovo.

Ekipe nadležne službe su na terenu i radovi na sanaciji kvara su u toku. Vodosnabdevanje će biti obustavljeno do završetka radova i otklanjanja havarije.

„Molimo građane za razumevanje i strpljenje do normalizacije vodosnabdevanja. O tačnom vremenu ponovnog uspostavljanja isporuke vode javnost će biti blagovremeno obaveštena“, navode u Vodovodu.

(Pančevac)

 

