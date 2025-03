ISTRAŽIVANJE: Mladi na steroidima žele apolonski izgled!

U Srbiji je poslednjih godina razvoj fitnesa u ekspanziji i stoga ne treba da čudi što je u gradovima sve veći broj vežbaonica i teretana različitih tipova. U Pančevu ih ima nekoliko u strogom centru, što jasno pokazuje da je ovakav vid sportskih aktivnosti veoma popularan u našem gradu.

Vežbanje na spravama i pomoću fitnes rekvizita svakako doprinosi razvoju zdravih životnih navika.

Međutim, svedoci smo sve većeg upliva različitih hemijskih preparata koji prate procese oblikovanja tela.

Neretko mladi, u neznanju, koriste veoma opasne supstance kako bi brzo nabacili mišićnu masu i tako u kratkom roku stekli reputaciju nabildovanog tinejdžera. Nedavno se u javnosti pojavilo istraživanje koje su sproveli Antidoping agencija i Savez za rekreaciju i fitnes, a koje pokazuje zabrinjavajuće rezultate – svaki peti rekreativac u Srbiji koristi doping sredstva.

Struku nije iznenadio ovakav rezultat jer mladi žele da steknu lep izgled, ali bez dugog vežbanja – nisu strpljivi za postizanje željenih rezultata prirodnim procesom. Istraživanje je sprovedeno u četrnaest gradova širom Srbije, a obuhvatilo je 32 teretane i 823 ispitanika.

Rezultati istraživanja su alarmantni i pokazuju da je „doping u značajnoj meri prisutan među rekreativnim sportistima. Najmanje svaki deseti, a najviše svaki peti rekreativac koristio je zabranjene supstance. Posebno brine to što je najveći rizik prisutan među mladima od 18 do 35 godina”, stoji u ovom dokumentu.

Prema rečima Nikole Topalovića, specijaliste sportske medicine i asistenta na Katedri za fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, koji se detaljnije pozabavio rezultatima ovog istraživanja, o čemu su pisali prestonički mediji, da bi se prirodno lepo izgledalo, potrebno je najmanje šest meseci do godinu dana disciplinovanog treninga. On je dodao da veliku ulogu u tome imaju i ishrana, adekvatan san i mentalne relaksacije, ali problem, prema njegovom mišljenju, predstavlja to što mladi žele da preko noći potanu lepi i snažni, pa zbog toga pribegavaju dopingu.

Doping uključuje upotrebu nedozvoljenih supstanci ili metoda koje poboljšavaju fizičke performanse i regeneraciju. Postoje različite vrste dopinga – u obliku tableta, inhalacionih rastvora i injekcija. Najpopularniji su anabolički steroidi, poput testosterona, a prema rečima struke, njegova upotreba može izazvati ozbiljne posledice, kao što su atrofija testisa i čak karcinom testisa kod mladih kod kojih još nije završen proces puberteta.

