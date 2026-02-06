Servisne informacije

Vodovod: Ružina ulica ostala bez vode

10:30

06.02.2026

Foto: Pixabay

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je oko 10 čsova ostala Ružina ulica od Ulice Svetozara Miletića do Ulice Moše Pijade.

Havarija je na uličnoj mreži ispred broja 17.
Služba održavanja vodovodne mreže predano radi na sanaciji.

(Pančevac)

 

