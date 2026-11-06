Vlada produžila smanjenje akciza na gorivo do 15. novembra

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je danas odluku o produženju roka privremenog smanjenja ;akciza na derivate nafte za 25 odsto do 15. novembra, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu finansija.Ranija odluka o umanjenju akciza važila je do 8. novembra.

Akciza za olovni benzin je 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara.

(Tanjug)