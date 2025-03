Ujutro hladno, tokom dana sunčano i toplo

Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, naročito van košavskog područja, gde se mestimično očekuje slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, ponegde uz slabu do umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Najniža temperatura od minus četiri u Timočkoj Кrajini i na jugoistoku Srbije do osam stepeni u Beogradu. Najviša temperatura od 19 stepeni do 24 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od nula na periferiji do osam stepeni u centru grada, a najviša oko 22 stepena.

U Srbiji će se narednih sedam dana zadržati uglavnom toplo, ali promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih perioda. Pri pojavi kiše i lokalnih pljuskova temperatura će biti u kratkotrajnom padu, ali u većini mesta i dalje se očekuje između 17 i 23 sepena. U južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno će duvati jak jugoistočni vetar.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 9. mart 2025: Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe i umora. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kod osetlјivih osoba.

(Pančevac)