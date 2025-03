Društvo pčelara Omoljica održalo godišnju skupštinu

Društvo pčelara Omoljica nedavno je održalo godišnju skupštinu kada je, pored uobičajenih tačaka i druženja, zapodenuta i važna diskusija o situaciji u kojoj se nalazi ne samo pčelarstvo već i životna sredina u kojoj ti plemeniti insekti obituju.

Predsednik pomenutog udruženja Lazar Deheljan najpre je podneo izveštaj o radu, kao i finansijski izveštaj, kada je napomenuo da je pored ostalog dobijeno 60.000 dinara od Grada Pančeva, od čega je svakom članu kupljeno po jedno pčelarsko odelo i nož za otvaranje košnica.

Dodao je da je organizovano je i desetak predavanja od kojih su većinu održali omoljički pčelari, a jedno predsednik društva iz Skoplja Dušan Čorbić.

– Što se tiče pašnih prilika tiče u našem okruženju, uljana repica je počela rano i rano završila. Meda donela nije, ali je oslabila pčele. Bagrema je u Deliblatskoj peščari bilo slabo što je začuđujuće, a ko je selio pčele južnije u Srbiju taj je nešto imao. Na lipu gotovo niko da nije niko išao, a suncokret je na području prema Dolovu i Bavaništu doneo prosečnih 15 kilograma meda po košnici, premda je bilo nekih proizvođača s većim prinosom – naveo je Deheljan.

On se osvrnuo i na cene meda, za koje je rekao da su katastrofalne.

– Tako imamo situaciju da je suncokret na veliko ide za 1,8 evra po kilogramu, maksimalno do dva, a ne tako davno je bio oko tri evra. S druge strane, bagrem je 3,6 evra i to prva klasa, a prošlih godina se kretao po sedam evra, pa i više. Prema informacijama Saveza pčelarskih organizacija Srbije na tržištu ima mnogo nekvalitetnog meda koji obara cenu pravom. S druge strane, tokom zime je, nažalost, bilo mnogo uginuća, za koje ne znamo tačne razloge, iako se kao i uvek najviše sumnja da je razlog za to parazit varoa, a uočen je i nedostatak polena, uslovljen dugotrajnom sušom u najvažnijem periodu prošle sezone, pa rojevi nisu uspeli da ojačaju. Što se tiče masovnog trovanja pčela u našem okruženju, koliko znamo nije ga bilo – navodi prvi među jednakim omoljičkim pčelarima.

(Pančevac/J. Filipović)

