Saobraćajna nesreća u Pančevu: Jedna osoba povređena na raskrsnici Prvomajske i Šupljikca

PANČEVO – U protekla 24 časa u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo zabeležen je povećan broj intervencija, a u saobraćajnom udesu na gradskim ulicama povređena je jedna osoba.

Do saobraćajne nesreće došlo je na raskrsnici Prvomajske ulice i Ulice Stefana Šupljikca. Tom prilikom jedna osoba je zadobila povrede, nakon čega je kolima Hitne pomoći hitno prevežena dežurnom hirurgu i ortopedu na dalje zbrinjavanje.

Lekari pančevačke Hitne pomoći imali su pune ruke posla i u ambulanti, gde je obavljeno ukupno 36 pregleda, među kojima je bilo i četvoro dece.

Stariji sugrađani su medicinsku pomoć najčešće tražili zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, visokom temperaturom i bolovima različitog porekla. Sa druge strane, najmlađi pacijenti su primljeni uglavnom zbog povišene telesne temperature i simptoma prehlade.

Na terenu su zabeležene 22 kućne posete, a pozive su većinom upućivali hronični bolesnici čije se zdravstveno stanje pogoršalo. Pored saobraćajnog udesa, medicinske ekipe su intervenisale na javnim mestima još 4 puta, što čini ukupno 5 intervencija na javnom prostoru u ovom dežurstvu.

(Pančevac)