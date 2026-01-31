Servisne informacije

HITNA POMOĆ: Noć bez saobraćajnih udesa

10:30

31.01.2026

Printscreen/YT

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 30, od čega petoro  dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 9.

Intervencije na javnom mestu nije bilo.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)

 

