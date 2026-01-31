HITNA POMOĆ: Noć bez saobraćajnih udesa

JKP Drugi oktobar: Čišćenje atmosferskih kanala
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 30, od čega petoro dece. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta je bilo 9.
Intervencije na javnom mestu nije bilo.
Saobraćajnih udesa nije bilo.
(Pančevac)
