KAČAREVO: Jubilarni deseti „Etno-dan“ okupio deset udruženja žena i mnogo rukotvorina

Jubilarna deseta manifestacija „Etno-dan” održana je u subotu, 31. maja, na platou ispred kačarevačke Mesne zajednice, kada je rukotvorine predstavilo desetak udruženja žena, a organizovano je i nadmetanje u pravljenju domaćih rezanaca.

Da ovaj događaj protekne u najboljem redu postarale su se organizatorke iz Udruženja žena „Etno-kutak“, čija je predsednica Zora Čubrić istakla da im je ideja da nastave tradiciju i očuvaju kulturu ljudi sa ovih prostora.

– Na štandovima koje smo pripremili, svoje proizvode iznelo je devet udruženja, plus naše, uz još četiri samostalnih izlagača. Ciljevi manifestacije su povezivanje različitih generacija, promocija ženskog stvaralaca i podizanje svesti o značaju kulturnog nasleđa. S tim u vezi, zahvaljujemo se malim folklorašima na divnom nastupu, koji su ulepšali naš skup. Zahvaljujemo i državnim institucijama koje podržavaju naš rad već 10 godina. Pre svega to su Grad Pančevo, Turistička organizacija Pančeva, zatim kačarevačke institucije – Mesna zajednica, JKP i Dom kulture, kao i brojni sponzori – rekla je predsednica kačarevačkog udruženja.

Dok je tekao kulturno-umetnički program, u kojem su nastupili mališani iz lokalnog KUD-a „Veljko Vlahović“, odvijalo se i takmičanje u pravljenju rezanaca.

Žiri, koji je predvodila Julka Spaskovska, ocenjivao je pre svega da li su rezanci tanki, kao i da li su ručno mešeni i ručno seckani.

Na kraju je pobedila Gorica Kosovac iz crepajskog udruženja „Vredne ruke”, koja je ovaj laskavi trofej uzela već treću godinu zaredom.

Kada je reč o postupku izrade rezanaca ona ističe da nema nekih velikih tajni.

– Samo je bitno imati strpljenja i vremena. Zapravo, već 50 godina pravim testo sa oklagijom, premda se već 20 godina u te svrhe služim i mašinom. Ipak, potrebno je dobro ručno odraditi testo i onda ga lepo razviti, da bude što tanje. Kada se malo prosuši i važno je imati i dobar nož, da se sve to što tanje iseče. Za pripremu rezanaca upotrebila sam jedno jaje, otprilike sto grama brašna „tipa 400“ i malo soli, što kažu žene, jedan naprstak. I to se onda mesi oko pola sata. Potom se ostavi malo da se odmori, jedno 15 minuta. A onda treba da radi oklagija, kako bi testo bilo toliko tanko da, kad se stavi novina, mogu da se pročitaju slova. I onda se sve to lepo

isecka – navodi Gorica.

Za sve to vreme trajao je etno-bazar, a među brojnim štandovima posebno je bio upadljiv onaj na kojem su izlazgale članice udruženja „Panonke“ iz Pančeva.

Njihova predsednica Olga Žolnai Jokanović istakla je da su se ona i druge članice predstavile radionicom pustovanja.

– Želeli smo da ljudi ne samo vide predmete koje radimo u tradicionalnim tehnikama, nego i da vide tu tehniku. Pravile smo razne šarene loptice, od kojih obično budu minđuše i ogrlice, kao i privesci za ranac. Ovo što smo sada uradile uglavnom smo podelile deci, jer to je pravi način da osete kako se to izrađuje. I nadamo se da će jednog dana oni to isto primenjivati i tako sačuvati tradiciju. Pustovanjem bukvalno možete da uradite šta vam duša poželi, a najveći predmet koji smo napravile je dvosed poput kamena – istakla je Olga.

S obzirom na to da je u pitanju jubilarni „Etno-dan“ bilo je potrebno potruditi se više nego inače, a da bi tako nešto bilo uspešno izvedeno neophodan je složan i požrtvovan tim.

Za uspešnu organizaciju desete kačarevačke manifestacije pored predsednice udruženja „Etno-kutak“ Zore Čubrić pobrinule su se i Veselinka Peševska, Mica Mandić, Mileva Petkovski, Zuzana Stojkov, Vera Velinovska, Milica Vučković, Đurđina Pešić, Julka Spaskovska, Snežana Spaskovska, Danijela Cvetanović, Olivera Đelinović, Olga Vučetić, Gordana Manitašević i Ivanka Petrović.

