U Pančevu u 9 časova izmereno čak 30,9 stepeni

Među najtoplijim mestima u Srbiji našlo se i Pančevo gde je nešto posle 9 časova izmerena temperatura od čak 30,9 stepeni.

Naime, u Valjevu, Kragujevcu i Banatskom Karlovcu već je 30 stepeni, a nije još ni podne.

U 11 časova broj gradova sa 30 stepeni i više se povećao pa su te temperature izmerene i na Paliću, u Beogradu, Zrenjaninu, a u Valjevu, Kragujevcu, Kikini i Velikom Gradištu bilo je +30 u 11 časova.

RHMZ već danima upozorava na snažan toplotni talas s tropskim temperaturama i do 36 stepeni, a što je najgore i tropskim noćima s vrednostima preko 20 stepeni koje ljudima otežavaju da se naspavaju i ustanu odmorni.

Prema prognozama, danas nas očekuju najviše dnevne temperature od 32 do 36 stepeni ali i mogući pljuskovi s grmljavinom u popodnevim satima u Banatu, na istoku i jugu Srbije.

Do kraja sedmice preovlađivaće sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 do 36. U centralnim delovima Beograda pojava tropskih noći sa minimalnim temperaturama od 20 do 23.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom očekuje se i sutra (06.06.) ponegde na jugu i istoku Srbije.

Osveženje početkom naredne sedmice, hladnije i za 10 stepeni

Početkom naredne sedmice osveženje za 7 do 10 stepeni uz umeren i jak severozapadni vetar, a u ponedelјak i lokalnu pojavu kiše i plјuskova sa grmlјavinom. Zatim će ponovo biti pretežno sunčano i toplo.

