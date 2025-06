Nasleđivanje porodične penzije: Šta se dešava kada u pitanju nije biološki otac

Ovo je situacija u kojoj dva brata saznaju da im treći nije rođeni i traže od majke da on više ne prima porodičnu penziju preminulog oca. To je otvorilo pitanje kakva su prava takve dece.

Iz Fonda PIO za „Politiku” kažu da se srodstvo deteta sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, utvrđuje isključivo na osnovu podataka iz službenih evidencija.

Kada su tri brata posle smrti oca počeli da primaju porodičnu penziju i saznali da dvojici preminuli jeste biološki otac, a da „srednji” ne bi trebalo da nosi prezime svoje braće, postavili su majci teško pitanje zašto bi delili „nasleđe” od oca sa polubratom.

Iako i sama u šoku da je ova tajna otkrivena i stalno pod pritiskom dva sina da se njihovom polubratu oduzme pravo koje oni imaju jer je penzija i tako skromna i kaže ko mu je otac, pogotovo ako je živ i može da pomogne sinu, zatražila je diskretno savet šta da radi.

Ona prva nije za to da se deca razdvajaju, bez obzira na ovu činjenicu, a osim toga i ona radi i ta porodična penzija nije jedini izvor finansiranja dece, tako da ne oskudevaju uprkos tome što je nasleđena penzija mala.

Upitani šta se dešava sa porodičnom penzijom koju je ostvarilo dete po smrti oca, za koga se sazna da ipak nije pravi biološki sin, iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za „Politiku” kažu da se srodstvo deteta sa umrlim osiguranikom, odnosno korisnikom prava, utvrđuje isključivo na osnovu podataka iz službenih evidencija.

‒ U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti, kao članovi porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne penzije ili invalidske penzije, deca rođena u braku ili van braka ili usvojena. Ovo pravo pripada i pastorcima koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao, unučad, braća i sestre i druga deca bez roditelja. Odnosno deca koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao.

Na pitanje da li se u ovom slučaju ponovo donosi rešenje o penziji i da li dete, kome preminuli nije biološki otac, ostaje bez penzije ili nastavlja da je prima kao i do tada, iz penzijskog fonda nisu odgovorili.

Zakon nalaže da se u ovakvim situacijama donese najpre pravosudna presuda u kojoj se navodi da jednom od sinova preminuli nije bio biološki otac i na osnovu toga se u parničnom postupku on briše kao otac deteta. Nakon toga nalaže zakon, penzijskom fondu se podnosi zahtev za novo rešenje u kome će umesto tri sina porodičnu penziju dobijati dvojica.

Zakonski deca mogu da primaju porodičnu penziju do 19. godine, a to mogu da rade i dok su na školovanju, odnosno do 26. godine ukoliko su studenti. Ukoliko dete ima nemogućnost za samostalan život i rad nastao do uzrasta kad se obezbeđuje porodična penzija, tada pravo na penziju ostaje. Ako dete ima nemogućnost za samostalan život i rad koja je nastala posle uzrasta u kome se obezbeđuje porodična penzija, ali pre smrti oca, i ako je oca izdržavao, takođe ima pravo na porodičnu penziju.

Do 15. godine dete stiče pravo na porodičnu penziju bez dodatnih uslova. Ukoliko dete prekine školovanje zbog bolesti ili služenja vojnog roka, ima pravo na penziju i duže od propisanih godina, ali samo onoliko koliko je zbog bolesti izgubilo od školovanja.

Deca bez oba roditelja imaju pravo, pored porodične penzije po jednom roditelju, i na porodičnu penziju po drugom roditelju. Ovakva penzija se određuje kao jedna penzija, a njen iznos ne može preći najviši iznos penzije koji je utvrđen u skladu sa zakonom, odnosno ona ne može biti veća od iznosa koji su roditelji deteta za života primali.

(Politika)

