Opasnije i bezopasnije: Različite vrste alergija na sunce

„Ko se sunca krije, bolje da ga nije.” Ova izreka sigurno ne važi za one koji su alergični na sunce. Jer kada vidite nekoga da nosi dugačke rukave i tokom vrelih sunčanih dana, pomislite na to da je možda alergičan na sunce. Smatra se da čak 10 odsto ljudi pati od simptoma koji navodno ukazuju na alergiju od sunca. Ili u pitanju i nije baš alergija? Reč je u stvari o zajedničkom kolokvijalnom terminu koji koristimo u svakodnevnom govoru da označimo različite promene na koži koje su povezane sa UV zracima. Često su u pitanju druga oboljenja ili bubuljice koje nastaju usled toplote, to jest od znoja.

Sprečiti, a ne lečiti

Za sve vrste alergija ili reakcija na sunce koje nisu povezane s nekim kozmetičkim sredstvom, biljkom ili lekom pomoći će privikavanje na sunce od početka proleća. Na početku sezone treba se što manje izlagati suncu ili nositi odeću od neprozirnog materijala. Neophodni su i preparati za sunčanje sa dovoljno visokim faktorom zaštite. Nažalost, ovde ne pomaže ušteda, jer jeftinija sredstva uglavnom nemaju zaštitu i od UVA zračenja, a bilo bi dobro da kupite i kremu koja sadrži antioksidante kao što je vitamin E.

Navikavanje na sunce u solarijumima može da pomogne u umerenim dozama. U početku je dovoljno pet minuta, ali nikada više od petnaest minuta sunčanja u solarijumu. Treba koristiti samo one koji emituju i UVA i UVB zrake. Pored toga, svu kozmetiku treba ukloniti s tela pre sunčanja.

Akutne mere protiv alergije na sunce U akutnoj fazi za ublažavanje simptoma mogu da pomognu kreme s kortizonom, kao i masti i tablete sa antihistaminicima. Doduše, neće ukloniti simptome ako je u pitanju polimorfna laka dermatoza, ali će bar ublažiti svrab. Za tu svrhu mogu da posluže i neke kreme sa steroidima. A za ublažavanje tegoba mogu se primeniti i proverena sredstva iz narodne medicine.

– Stavite na zahvaćena područja vlažne peškire koje ste ohladili u frižideru.

– Obloge od jogurta ili kiselog mleka takođe imaju efekat hlađenja. Ne stavljajte ih direktno na kožu jer to može da izazove infekciju ako postoje sitnije povrede.

– Gelovi sa aloe verom takođe hlade kožu i ublažavaju svrab i crvenilo.

– Ako imate akutne simptome, izbegavajte sunce dok se oni ne povuku.

– A ako se pojave jače promene na koži, poseta dermatologu je neizbežna.

Nekim ljudima pomaže i preventivna primena kalcijuma, ali ne svima. Slična je situacija i kod beta karotena. Treba pomenuti i to da neke studije u SAD čak ukazuju da on može povećati rizik od raka kod pušača.

A kada su u pitanju promene na koži koje izazivaju kozmetička sredstva, biljke ili lekovi, jednostavno ih treba izbegavati.

Alergija na sunce kod dece

Kožne reakcije izazvane UV zračenjem su naročito česte kod dece jer zaštita njihove kože još nije tako jaka. Posebno bebe i mala deca zato ne treba nikako da borave na podnevnom suncu. Takođe, treba ih zaštititi i odećom i šeširićima od direktnog zračenja. Kod dece će se najčešće pojaviti osip, plikovi ili fleke, koje prati svrab, dok će noduli biti češći kod adolescenata.

Razne vrste alergija na sunce

Treba praviti razliku između različitih vrsta simptoma koje nazivamo alergijama na sunce jer su često u pitanju različita oboljenja, a od prepoznavanja zavisi i terapija.

Polimorfna laka dermatoza

Pod alergijom na sunce ljudi obično podrazumevaju polimorfnu svetlosnu dermatozu (PSD). Češće pogađa žene i ljude sa svetlom kožom i kosom. Reakcije su vidljive na područjima koja su izložena suncu: rukama, dekolteu, nosu, čelu… Smatra se da nastaje usled toga što UV zraci u koži stvaraju agresivne čestice kiseonika (slobodni radikali), koje oštećuju ćelije kože. Telo radi zaštite oslobađa histamin, koji izaziva širenje krvnih sudova, a potom i toplotu, crvenilo i svrab.

Simptomi su različiti kod različitih ljudi. Tipični su svrab, plikovi ili osip, kvržice ili otok, pa čak i sluznice na koži. Uglavnom se ne pojavljuju odmah, već nekoliko sati do dva dana nakon izlaganja suncu. Jači su u proleće i rano leto, a kasnije se uglavnom smanjuju kako koža stvara jaču UV zaštitu. Međutim, polimorfna laka dermatoza ponavlja se godinama i obično počinje u mlađem odraslom dobu.

Majorka akne

Pod alergiju na sunce često se podvode i „Majorka akne”, koje su tako nazvane jer su prvi put dijagnostikovane kod putnika koji su se vraćali s Majorke. Tipičan simptom su blago izdignute papule veličine od dva do četiri milimetra. Osip je upaljen i veoma iritantan. Tvrdnja da ih izazivaju masne supstance ili emulgatori u kremama za sunčanje sve više se dovodi u pitanje. Po svemu sudeći, izaziva ih sopstveni sebum u telu, mada ga sigurno podstiču i masne kreme za sunčanje.

Fototoksična reakcija

Fototoksične reakcije su iritacije kože usled supstanci koje postaju toksične kada su izložene sunčevoj svetlosti. Izazivaju ih biljke koje sadrže furokumarine, poput gigantskog svinjskog korova ili anđelike. U kontaktu s njima mogu se javiti crvenilo kože, svrab ili otok. Simptomi su čak slični jakim opekotinama od sunca. Do promena na koži može doći i usled uzimanja nekih lekova: na primer preparata od kantariona, antibiotika, sredstava za dehidraciju (diuretika) ili lekova protiv srčanih aritmija. Promene u pigmentu zbog sunca mogu da se jave i zbog kontraceptivnih pilula.

Fotoalergijska reakcija

Fotoalergijska reakcija je prava alergija, jer tada nastaje pobuna čitavog imunosistema. Takve reakcije nastaju usled parfimisanih kozmetičkih sredstava, hemijskih filtera za svetlo u kremama za sunčanje i lekova. Prepoznaje se po jakom svrabu, nodulima ili vezikulama, crvenilu, zadebljanju, brazdama i ljuspicama na koži. Obično se javlja samo kod ljudi s drugim postojećim alergijama.

Foto-urtikarija (koprivnjača)

U izuzetno retkim slučajevima javlja se foto-urtikarija, to jest koprivnjača uzrokovana UV zračenjem. Za razliku od polimorfne svetlosne dermatoze, simptomi se javljaju odmah nakon kontakta sa sunčevom svetlošću. Pored svraba, često su prisutni i glavobolja, umor i mučnina. U najgorem slučaju mogući su i otežano disanje ili alergijski šok. Simptomi verovatno nastaju zato što telo oslobađa povećanu količini histamina i tada treba odmah otići kod lekara.

(Pančevac / N. S.)

