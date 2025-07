Stopiran prijem stranih radnika, evo i zašto

Vlada Srbije je ukinula Uredbu o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica, što je izazvalo oštre reakcije u IT zajednici. Ova uredba, doneta 2022. godine, bila je namenjena podsticanju zapošljavanja deficitarnih, visokoobrazovanih stranaca, posebno u IT sektoru. Podsticaje su mogli da dobiju poslodavci koji su na neodređeno zapošljavali strane državljane s platom od najmanje 300.000 dinara mesečno, pod uslovom da oni u prethodne dve godine nisu boravili u Srbiji duže od 180 dana. IT zajednica se osetila posebno pogođenom, što nije iznenađujuće s obzirom na visoke zarade u tom sektoru – u martu je prosečna neto plata programera iznosila 310.417 dinara, a u celokupnom IT sektoru oko 251.000.

Vlada kao razlog ukidanja navodi porast broja prijava za subvencije i povećanje broja novonastanjenih lica.

Srpska IT asocijacija je prva reagovala na ukidanje ove uredbe, ističući da ovakve odluke bez najave narušavaju poverenje investitora i stabilnost poslovanja. Naime, IT sektor kritikuje donošenje odluke bez javne rasprave, konsultacija ili prelaznog roka, što, kako ističu, remeti budžetske i kadrovske planove kompanija. Kako kažu, ova mera može dovesti do odliva stručnjaka i odlaska stranih firmi iz Srbije. S druge strane, deo stručnjaka smatra da podsticaji ne mogu biti trajni i da država treba da se usmeri na razvoj domaćeg kadra, stabilne zakone i predvidivost poreskog sistema.

Vredi znati da je IT industrija jedan od najbrže rastućih sektora u Srbiji i već nekoliko godina čini okosnicu izvoza usluga. Samo u 2024. godini izvoz IT usluga je dostigao rekordne 4,133 milijarde evra, što je rast od 20 odsto u odnosu na 2023. godinu. Prema podacima Privredne komore Srbije, IT sektor u zemlji zapošljava preko 45.000 ljudi, a broj novoosnovanih IT firmi raste iz godine u godinu. Srbija je uočena kao regionalni tehnološki hab, s razvijenim startap ekosistemom i prisustvom velikog broja globalnih kompanija.

