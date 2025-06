Direktor policije: Najoštrije osuđujemo napade na policiju

Dragan Vasiljević, direktor policije obratio se iz Palate Srbije i najoštrije osudio napade na policiju.

On je otkrio da je šest policajaca povređeno u napadu blokadera.

– Ministarstvo unutrašnjih poslova i direkcija polciije osuđuje najoštrije sve napade na pripadnike MUP, kao i na državnu imovinu. Sve ono što smo ovih dana saopštili, da nećemo dozvoliti sukobe, da nećemo dozvoliti napad na državnu imovinu i nismo. – rekao je Vasiljević.

On je objasnio kako je sve počelo.

– Posle završenog skupa na Slaviji, veći broj građana krenuo je ka skupu koji se održava kod Pionirskog parka. U jednom trenutku učesnici skupa sa Slavije su sklonili ogradu, skinuli prsluke i krenuli ka kordonu policije. Policija je ojačala kordon kako bi stavila do znanja građanima da neće dozvoliti prolazak dalje. To nije urodilo plodom, i oni su napali pripadnike policije – istakao je on i dodao:

– Nakon napada koji je trajao 5,6 minuta, policija je morala da interveniše. Policija je ušla u intervenciju, pomerila građane uz upotrebu pendreka i ničeg drugo. Jedan policijski službenik je povređen. Na više tačaka policija je morala da interveniše. Građani nisu slušali naređenja službenika. Upotrebljena je minimalna sila. Imamo 6 povređenih pripadnika policije – rekao je Vasiljević.

Tužilac Stefanović: Sva lica koja su napala pripadnike policije biće identifikovana i procesuirana