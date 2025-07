Cene na srpskim pijacama za vikend drastično osciliraju, nešto je jeftinije nego ikad, a nešto skuplje nego voće iz uvoza.

Povrće – između dinara i zlata

Na jednoj beogradskoj pijaci, paradajz je 200–300 din/kg, dok je crni luk oko 150, a pasulj i do 500 din/kg. U Novom Sadu, krastavci su 100–120, paprika oko 250, dok je spanać i do 350 din/kg, piše Telegraf biznis.

Cene na srpskim pijacama za vikend drastično osciliraju, nešto je jeftinije nego ikad, a nešto skuplje nego voće iz uvoza.

Dok će vas kilogram crnog luka negde koštati samo 50 dinara, za trešnje ćete dati i do 1.400, a jagode drže stabilnu visoku cenu do 700 dinara po kilogramu.

Međutim, u Vranju – prava suprotnost: crni luk pada na svega 50 din/kg, krompir je 80, kupus 80–100, a krastavac 85–100 din/kg. Da li je ovo rezultat hiperprodukcije, lokalnih zaliha, ili nešto drugo – ostaje misterija, jer trgovačke marže i distribucioni lanci nisu transparentni.

Voće

Voće drži visoke cene, pa se smatra luksuzom i ovog vikenda:

Trešnje: u Novom Sadu i do 1.400 din/kg

Jagode: od 400 do 700 din/kg

Kajsije: između 200 (Vranje) i 600 (Beograd)

Banane: od 100 do 250 din/kg

Pomorandže: do 260 din/kg

Maline i kupine: najskuplje – do 2.500 din/kg

Cena kao zagonetka

Kako je moguće da luk košta 50 dinara, a maline 2.500? Trgovci tvrde da su u pitanju troškovi prevoza, uvoz, sezonska ponuda. Ali mnogi redovni kupci sa sumnjom gledaju na iznenadne oscilacije – pogotovo kad je ponuda gotovo identična iz dana u dan.

(Pančevac/Bizportal)