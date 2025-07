Pokušaj ubistva u Pančevu: Istraga protiv devojke koja je osumnjičenog vozila do Surčina

Više javno tužilaštvo u Pančevu je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog S. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pokušaj ubistva i nedozvoljeno nošenje oružja, a protiv osumnjičene M. Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Tridesetjednogodiš-njem S. M. se stavlja na teret da je 7. jula oko 4.15 časova na ulazu kuće u Pančevu u Ulici Maksima Gorkog prema oštećenom J. B. (31) ispalio više metaka iz vatrenog oružja za čije drženje i nošenje ne poseduje odobrenje nadležnog organa, usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede opasne po život. Istragom je obuhvaćena i M. Š. (24), kojoj se stavlja na teret da je istog dana u popodnevnim časovima svojim putničkim vozilom prevezla osumnjičenog S. M. iz Nove Pazove do Surčina radi pomoći posle izvršenja krivičnih dela za koja se sumnja da je izvršio.

Po predlogu tužilaštva, Viši sud u Pančevu je odredio pritvor osumnjičenom S. M. u trajanju do 30 dana, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke, kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina. Uz to, način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti, koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

