Veliki jubilej fanfare iz Ritiševa u Vršcu

Jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih fanfara na teritoriji Grada Vršca – fanfara iz Ritiševa – svečano je obeležila vek postojanja, u atmosferi dostojnoj jednog velikog jubileja.

Nekoliko stotina ljubitelja tradicionalne muzike prisustvovalo je koncertu na letnjoj bini, čiji je spoljašnji deo nedavno renoviran sredstvima Grada Vršca, kao simbol podrške očuvanju kulturnog nasleđa. Pored Grada Vršca, podršku projektu dao je i Departman za Rumune iz dijaspore, kao i Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine u Srbiji. Sinoćni koncert povodom ovog značajnog jubileja na kojem su učestvovale fanfare iz celog Južnog Banata, svečano je otvorila gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović, koja je prethodno obišla izložbu rukotvorina koju su priredile meštanke Ritiševa i tom prilikom razgovarala sa njima na temu i zvaničnog formiranja Udruženja žena u ovom mestu.

„Sto godina trajanja jednog kulturno umetničkog društva – to nije samo podatak, već dokaz postojanja dubokih korena tradicije, upornosti, ljubavi prema muzici, pesmi i običajima predaka. To je svedočanstvo da su generacije meštana Ritiševa, iz decenije u deceniju, sa ponosom čuvale i prenosile ono što ih je najbolje predstavljalo – a to je kulturna baština rumunskog naroda u ovom delu Banata. Jedan od najprepoznatljivijih elemenata te baštine, upravo su fanfare – muzika koja zvuči iz duše naroda, vesela i snažna, koja okuplja, spaja, i obeležava sve važne trenutke u životu ovog kraja. Fanfare su više od muzike – one su emocija, identitet i zaštitni znak naših sela sa većinskim rumunskim stanovništvom. Zato nije slučajno što je baš u Ritiševu, mestu bogate tradicije, nastalo i opstalo društvo kao što je DOINA – društvo koje je svojim radom iznedrilo mnoge talente, organizovalo brojne nastupe, putovalo širom zemlje i inostranstva i sa svakog gostovanja donelo novi ponos za svoje selo. Vaša upornost, entuzijazam i ljubav prema kulturi zaslužuju najiskrenije priznanje i divljenje.

Grad Vršac, kao odgovorna i otvorena lokalna samouprava, prepoznaje značaj kulture kao temelja zajedništva, očuvanja identiteta i sveukupnog društvenog razvoja. Upravo zbog toga u poslednjih nekoliko godina, pored ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje, u velikoj meri ulažemo i u kulturne i sportske objekte u svim našim selima – kako bi svako naseljeno mesto imalo podjednake uslove za razvoj. Tako ni u Ritiševu nisu izostale investicije, nedavno je završena rekonstrukcija ovog zdanja Doma kulture gde se sada nalazimo, na inicijativu meštana izgrađena je seoska kapela, a pre nekoliko godina škola u ovom mestu dobila je savremeni sportski teren, ali se na tome nećemo zaustaviti jer svaka sredina zaslužuje jednaku pažnju, podršku i priliku za napredak.“ istakla je u svom obraćanju gradonačelnica Dragana Mitrović.

Tokom svoje bogate istorije, ova fanfara je osvajala priznanja širom bivše Jugoslavije, ali i u Poljskoj, Rumuniji, Grčkoj i drugim zemljama, čuvajući duh zajedništva, muzike i tradicije.

„Danas se nalazimo u zaista posebnom trenutku: obeležavamo 100 godina tradicije, posvećenosti i rumunskog zvuka, koji se sa ponosom prenosi iz generacije u generaciju. Ova fanfara nije samo muzički sastav. Ona je porodica. Simbol našeg kulturnog kontinuiteta. Srce koje kuca već ceo jedan vek. Povodom ovog prazničnog dana, želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uključeni i koji su omogućili da se ovaj događaj održi. Najpre, zahvaljujemo se Gradu Vršcu na pruženoj podršci, otvorenosti i kontinuiranoj pomoći rumunskoj kulturi u ovom kraju. Zahvaljujemo se i Departmanu za Rumune izvan granica Rumunije, bez čije pomoći ovaj projekat ne bi dobio oblik koji danas vidite. Hvala i diplomatskom koru Rumunije – Ambasadi i Konzulatu – na kontinuiranoj podršci i razumevanju, kao i Nacionalnom savetu rumunske nacionalne manjine na poverenju i stalnoj podršci.“ naglasio je u pozdravnom govoru Teofil Vojna, predsednik KUD-a DOINA iz Ritiševa

Fanfara iz Ritiševa, poznata po svojim nastupima na najvećim manifestacijama poput „Vršačkog venca“ i „Karnevala u Pančevu“, izvela je raznovrstan repertoar – od tradicionalnih rumunskih melodija, preko klasičnih dela, uključujući i kompozicije Johana Štrausa, pod dirigentskom palicom specijalnog gosta maestra Marcela Antokia iz Temišvara, pukovnika u penziji. Oduševljena publika nekoliko puta je tražila bis, a svečani koncert je završen velikom igrom uz zvuke fanfare. Nakon koncerta druženje uz muziku nastavljeno je u Domu kulture u Ritiševu do kasno u noć, a posebnu atrakciju činio je vo na ražnju koji se okretao ceo dan i nakon koncerta serviran je uz svečanu večeru svim posetiocima, a dar je meštana Ritiševa i prijatelja KUD-a.

(Pančevoinfo)