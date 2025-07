Železničar remizirao sa Radničkim 1:1

Fudbaleri Železničara remizirali su sa ekipom Radničkog 1923 rezultatom 1:1 (0:1) u meču drugog kola Mozzart Bet Super lige Srbije, koji je igran na stadionu Čika Dača u Kragujevcu.

Radnički je poveo već u osmom minutu golom Činedua, koji je na drugoj stativi nadvisio Jusifa i posle centaršuta Bevisa zatresao mrežu.

Rani zaostatak, ipak, nije poremetio Železničar. Nastavio je tim Radomira Kokovića da igra svoju igru i vrlo brzo se nametnuo na terenu.

Mogao je Železničar u Kragujevcu i do sva tri boda, ali žaljenja nema.

– Ne, mi nemamo vremena da žalimo, mi na svakoj utakmici idemo na pobedu, stvorili smo veliki broj šansi, to je pozitivno. Radićemo na, evidentno, realizaciji koja je jedan od problema, ali može svakako da me raduje broj šansi koje smo stvorili i nadam se da ćemo u nekim narednim kolima to uspeti da konvertujemo – zaključio je Koković.