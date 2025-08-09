EU i Srbija na zajedničkom putu Evropskog zelenog dogovora

Srbija i Evropska unija potpisale su Sporazum o finansiranju višegodišnjeg operativnog programa za sektore životne sredine i energetike, ukupne vrednosti 325,2 miliona evra. Od tog iznosa, 240 miliona evra predstavljaju bespovratna sredstva iz fondova Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Cilj programa je unapređenje zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i prelazak na održive izvore energije. Programom će upravljati institucije Republike Srbije u indirektnom sistemu upravljanja, u skladu sa praksom država članica EU. Ovo predstavlja važan korak u približavanju Srbije evropskim standardima i integraciji u politiku kohezije i regionalnog razvoja.

Nacionalni IPA koordinator i državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije Mira Radenović Bojić izjavila je da će ovaj sporazum omogućiti značajna ulaganja u oblasti životne sredine i energetike.

Kako je istakla, program će podržati izgradnju i unapređenje infrastrukture za upravljanje otpadom i prečišćavanje otpadnih voda, kao i primenu mera energetske efikasnosti u javnim ustanovama i domaćinstvima. Pored toga, biće omogućeno jačanje kapaciteta za korišćenje obnovljivih izvora energije i poboljšanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Posebna pažnja biće posvećena smanjenju emisije štetnih gasova i zaštiti kvaliteta vazduha, što će doprineti poboljšanju javnog zdravlja. Program će takođe podržati izradu strategija i planova usklađenih sa EU standardima, jačanje institucionalnih kapaciteta, pripremu tehničke dokumentacije, kao i saradnju sa civilnim društvom i privatnim sektorom radi unapređenja politike održivog razvoja.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, naglasio je da ovaj sporazum pokazuje kontinuiranu podršku EU Srbiji na njenom evropskom putu.

On je istakao da su energetska održivost i zaštita životne sredine ključni elementi Evropskog zelenog dogovora, ali i preduslovi za bolji kvalitet života građana. Ministarstvo rudarstva i energetike biće upravljački organ programa, dok će resorna ministarstva – zaštite životne sredine i poljoprivrede – obavljati funkcije posredničkih tela. Ministarstvo finansija, kroz svoj sektor za ugovore i finansiranje programa EU, biće zaduženo za finansijsko upravljanje.

Program obuhvata period od 2024. do 2027. godine, a realizovaće se od 2025. do 2032. godine. Stopa sufinansiranja iz budžeta Srbije iznosiće 26,2 odsto.

