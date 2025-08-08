Apel građanima Strelišta, roditeljima, deci i omladini

Jasmina Panarin Petrović iz Sekretarijata za investicije Gradske uprave Pančevo najavila je da će biti postavljena stalna ograda duž celokupnog perimetra gradilišta, iako to u ovoj fazi nije bilo predviđeno projektom

Apelujemo na roditelje, prosvetne radnike, decu i omladinu da se ponašaju odgovorno i svesno, u cilju zaštite svih učesnika i očuvanja bezbednog okruženja u naselju Strelište, rekla je danas, prilikom obilaska radova, Jasmina Panarin Petrović iz Sekretarijata za investicije Gradske uprave Pančevo.

Izgradnja vrtića na Strelištu započeta je u maju ove godine i predstavlja jedan od najvažnijih projekata u ovom naselju. Budući objekat nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne škole, školskog dvorišta i vrtića „Veverica“, što dodatno zahteva visok stepen pažnje kada je u pitanju bezbednost dece i svih građana.

„Pre početka izvođenja radova postavljena je privremena gradilišna ograda, u skladu sa projektom i bezbednosnim standardima. Međutim, od samog početka radova, deca i omladina iz školskog dvorišta su više puta preskakala ogradu i neovlašćeno ulazila na gradilište, i pored jasnih upozorenja i fizičkog obezbeđenja. Zbog učestalih incidenata, Grad Pančevo i izvođač radova su zajednički odlučili da odstupe od planirane dinamike radova i što pre postave deo stalne ograde prema školskom dvorištu, iako je to bilo planirano u kasnijoj fazi“, kaže Panarin Petrović.

Nažalost, preostali deo privremene ograde, koji je ostavljen radi nesmetanog prolaza korisnika sportskih terena, takođe je više puta nasilno polomljen i potpuno uništen, čime je bezbednost gradilišta dodatno ugrožena.

„Zbog svega navedenog, biće postavljena stalna ograda duž celokupnog perimetra gradilišta, uključujući i deo prema sportskim terenima, iako to u ovoj fazi nije bilo predviđeno projektom. Ova mera ima za cilj da spreči dalje upade, zaštiti imovinu na gradilištu i, što je najvažnije – obezbedi sigurnost dece i svih trećih lica. Posebno naglašavamo da gradilište nije poligon za igru – prostor je pun oštre armature, građevinskih alata, mašina i drugih potencijalno opasnih elemenata. Upad na ovakvo gradilište može izazvati ozbiljne povrede i predstavlja visok rizik po bezbednost dece“, rekla je Panarin Petrović.

Kako saznajemo, razmatra se i mogućnost prijavljivanja incidenata nadležnoj Policijskoj stanici, uz dostavljanje dostupnih snimaka sa video-nadzora, u cilju identifikacije počinilaca i zaštite javne svojine i bezbednosti građana.

(Pančevac)