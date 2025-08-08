Uređena ulica Bore Stankovića, Strelište dobija novi izgled

Ulaganja u putnu infrastrukturu znače veću bezbednost i bolji standard – samo zajedno možemo sve, kaže menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman, koja je danas prisustvovala završetku radova u ulici Bore Stankovića.

Ulaganja u putnu infrastrukturu znače veću bezbednost i bolji standard – samo zajedno možemo sve, kaže menadžerka Grada Pančeva Maja Vitman, koja je danas prisustvovala završetku radova u ulici Bore Stankovića.

„Danas smo prisustvovali završetku radova na uspešno uređenoj ulici Bore Stankovića u naselju Strelište. Ovo je jedan od najvažnijih putnih pravaca, jer predstavlja glavni pristup naselju iz pravca državnog puta. Decenije bez ulaganja sada su iza nas. Nove saobraćajnice postaju standard, a ne izuzetak, što treba da je cilj svake odgovorne vlasti.

Građani najbolje znaju koliko je ulica bila u lošem stanju, puna udarnih rupa, nebezbedna, a sanacije su decenijama bile samo privremena rešenja. Radovi su, zato, sprovedeni u letnjem periodu, bez većih smetnji, a uz asistenciju JKP „Vodovod i kanalizacija“, obavljeni su i radovi na infrastrukturi koji će omogućiti bolje funkcionisanje mreže“, rekla je Vitman.

Radovi su tekli u tri faze, od raskrsnice sa Cvijićevom ulicom do ulice Veljka Petrovića, zatim od Veljka Petrovića do ulice Mažuranićeve i na kraju od Mažuranićeve do pruge.

Svaka faza je zatvarana po završetku prethodne, čime je omogućena prohodnost za stanovnike.

„Radovi su obuhvatili uklanjanje starog asfalta, pripremne radove i nivelaciju, polaganje novog asfalta, izradu bankina i obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije. Nakon današnjeg završetka radova na horizontalnoj signalizaciji, ulica će biti puštena u rad. Dužina saobraćannice je 700 metara i asfaltirana je u punom profilu od 6 do 12 metara. Zahvaljujemo se Odeljenju za saobraćaj Gradske uprave, JP „Urbanizam“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, Pantransportu, izvođačima i nadzoru na odličnoj saradnji. Posebnu zahvalnost dugujemo građanima na strpljenju zbog izmeštanja autobuskih linija i privremenih smetnji u saobraćaju“, naglasila je Vitman.

U okviru projekta javno-privatnog partnerstva, Strelište je dobilo nov asfalt u ulicama Mažuranićeva, Laze Kostića, Vojislava Ilića, Isidore Sekulić, Mihajla Petrovića Alasa, Veljka Petrovića i Veljka Vlahovića. Završena je izgradnja atmosferske kanalizacije u delu ulice Stevana Sremca, Ive Andrića sa novim asfalnom, parkinzima i trotoarima. Kompletno su rekontruisane ulice Dušana Petrovića Šaneta i Prešernova, sa izgradnjom crpne stanice.

Postavljena su i dva nova, moderna dečija igrališta, u ulicama Isidore Sekulić i Koste Abraševića.

„Ulaganja u putnu infrastrukturu nastavljaju se i u 2025. godini. Izgradiće se atmosferska kanalizacija u drugom delu ulice Stevana Sremca i u Cvijićevoj ulici. U toku je izgradnja novog vrtića „Pčelica“ sa pratećom infrastrukturom. Takođe, kada je Pančevo u pitanju, potpisani su i ugovori za projektovanje ulica Miloša Trebinca, Pere Segedinca i Karađorđeve, čime se stvaraju preduslovi za nova ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu.

Prateći politiku kontinuiteta predsednika Aleksandra Vučića, možemo s pouzdanjem reći da razvojna politika Srbije daje konkretne rezultate: Stabilna država, redovne plate i penzije, otvaranje novih radnih mesta i ravnomerni razvoj svih regiona. Stabilnost i podrška koju imamo – od državnog do lokalnog nivoa – omogućavaju nam da istrajemo. Samo zajedno možemo sve“, istakla je Vitman.

(Pančevac/epančevo)

