Vozači, pažnja! Od danas počinje košenje trave duž međunarodnog puta od Pančeva do Vatina

Beogradska firma „Štrabag“ doo, danas počinje redovne aktivnosti oko košenja trave duž trase međunarodnog puta od Pančeva do Vatina, do granice sa Rumunijom.

Ovaj posao predstavlja važnu meru bezbednosti saobraćaja, ali i za održavanje i izgled putnog pojasa.

Kako Banatski dobošar nezvanično saznaje, košenje travnatog pojasa počinje od 7 časova ujutro i trajaće čitavog dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

Mole se učesnici u saobraćaju da u toku izvođenja ovih radova prilagode brzinu svojih vozila situaciji na putu.

(Bantski dobošar)