Servisne informacije Južni Banat

Vozači, pažnja! Od danas počinje košenje trave duž međunarodnog puta od Pančeva do Vatina

10:21

11.08.2025

Podeli vest:

Foto: Banatski dobošar

Beogradska firma „Štrabag“ doo, danas počinje redovne aktivnosti oko košenja trave duž trase međunarodnog puta od Pančeva do Vatina, do granice sa Rumunijom.

Ovaj posao predstavlja važnu meru bezbednosti saobraćaja, ali i za održavanje i izgled putnog pojasa.

Kako Banatski dobošar nezvanično saznaje, košenje travnatog pojasa počinje od 7 časova ujutro i trajaće čitavog dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

Mole se učesnici u saobraćaju da u toku izvođenja ovih radova prilagode brzinu svojih vozila situaciji na putu.

(Bantski dobošar)

Tagovi

Košenje trave Strabag

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.