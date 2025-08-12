Koković: Nastavljamo da unapređujemo igru

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle pobede nad IMT rezultatom 4:1 u meču četvrtog kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

– Čestitke ekipi IMT na dobroj utakmici. Kao što sam rekao u najavi, to je klub koji se bavi razvojem, daje šansu mladim igračima, danas su počeli utakmicu sa četiri bonusa, to nije mala stvar. Sav respekt za njih i želim im uspešan nastavak sezone – počeo je Koković.

Potom se osvrnuo na utakmicu.

– Što se tiče utakmice, ušli smo sa dobrom energijom, imali donekle i kontrolu u meri koju sam želeo. Dali smo ta tri gola u prvom poluvremenu. U drugom smo očekivali reakciju IMT, izašli su visoko, agresivno. Mi smo bili malo nesigurni. To nas je dovodilo u situacije da budemo malo niže nego što bih ja voleo. Moram da istaknem da sam izuzetno nezadovoljan načinom na koji smo primili gol. Dali smo četvrti gol, i već u sledećem napadu primili gol. To ozbiljnoj ekipi, čemu mi težimo da budemo, ne sme da se dešava. Radićemo na tome, nastaviti da unapređujemo svoju igru, da ispravljamo greške, da radimo na razvoju i spremni dočekamo sledeće kolo – zaključio je trener Železničara.

Železničar u sledećem kolu dočekuje Radnički iz Niša.

(Pančevac/FK Železničar)

Dizelka savladala IMT u Loznici 4:1 (3:0)