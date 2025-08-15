Južni Banat

20 takmičara stiže na 14. Gajački kotić u subotu

Pobednička ekipa ovogodišnjeg  Gajačkog kotlića predstavljaće opštinu Kovin na  takmičenju Zlatni kotlić Vojvodine

17:00

15.08.2025

Printscreen/RTVPančevo

Udruženje „Gajački kotlić“ ove godine organizuje po 14 put takmičenje u kuvanju riblje čorbe u subotu 16.avgusta od 15 sati u Gaju.

Na ovogodišnjem Gajačkom kotliću očekuje se da će biti više od 200 učesnika koji će se boriti za titulu najboljeg, jer pobednik ovog događaja predstavljaće opštinu Kovin na pokrajnskom takmičenju „Zlatni kotlić Vojvodine“.

Tradicinalni Gajački kotilić biće ove godine održan po 14 put  u selu Gaj u opštini Kovina.  U pitanju je jedno od najvećih i najmasovinih takmičenja u kuvanju riblje čorbe.  Prema rečima Emila Hrelirša, jednog od organizatora,  prijave  takmičara su na dan održavanja manifestacije od 14 sati.

Ni ove godine žiri neće imati lak zadatak da od više od  200  skuvanih ribljih čorbi izabere onu koja je najukusnija, najlepša i najbolja. Zato su organizatori uveliki i novi sistem bodovanja i ocenjivanja. A osim  poznavalaca gastronomije iz Južnog Banata, organizatori očekuju goste i iz Beograda, Smedereva i ostalih gradove Srbije.

Pobednička ekipa ovogodišnjeg  Gajačkog kotlića predstavljaće opštinu Kovin na  takmičenju Zlatni kotlić Vojvodine. Organizatori su se potrudili da i ove godine obezbede  vredne nagrade za najbolje.

Pomoć u organizovanju manifestacija Gajački kotić organizatori su dobili od opštine Kovin, Turističke organizacije opštine Kovin, kao i pokrajnskog  Sekretarijata za privredu i turizam. Osim  glavnog događaja, kuvanja riblje čorbe u Gaju će biti i bogatog pratećeg programa u okviru koga će se predstaviti kulturno-umetnička društava i udruženja žena iz opštine Kovin.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Emil Hrelirš Gaj Gajački kotlic Kovin Riblja Čorba

