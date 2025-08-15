Južni Banat

Kontinuirana podrška opštine Opovo porodicama sa decom

10:59

15.08.2025

Foto: Glas Opova

Četiri poklon paketa uručena su roditeljima najmlađih stanovnika opštine Opovo, a koje je pripemila Opštinska uprava.

Poklon su dobila dva dečaka i dve devojčice iz Opova, rođeni u junu i julu, a paketi sadrže  osnovne potrepštine za bebe i roditelje.

Njih je porodicama uručio zamenik predsednika opštine Dragan Ugrinov, koji je tom prilikom poručio da je ova akcija koju sprovodi Opštinska uprava, deo  kontinuirane podrške porodicama i najmlađim članovima, u lokalnoj zajednici.

(Glas Opova)

