Dnevnik ratnog hirurga: Počinje snimanje istorijske drame o doktoru Laziću

Snimanje istorijske drame – igranog filma i televizijske serije „Linija“, inspirisanih motivima iz „Dnevnika ratnog hirurga“, doktora Miodraga Lazića počeće u subotu, 16. avgusta, u manastiru Kovilj, najavila je produkcija.

Ova antiratna drama biće snimana na više od 30 lokacija u Srbiji i Republici Srpskoj.

To je priča o humanosti i samožrtvovanju doktora Lazića u ratnoj bolnici Žica na Ilidži, koji je kao dobrovoljac otišao na sarajevsko ratište da pomogne u spasavanju ranjenika.

Planirao je da ostane nekoliko mjeseci, ali je ostao do kraja rata spašavajući živote ranjenicima, ne gledajući koje su vjere i nacije.

Njegovim dolaskom smanjena je smrtnost ranjenika za 90 odsto. Za nepune četiri godine izvršio je više od 3.600 intervencija i postao heroj nacije i rekorder po broju hirurških zahvata, za šta je dobio priznanje Svjetske zdravstvene organizacije.

U saopštenju, koje je potpisao producent filma Goran Ikonić, navedeno je da je namjera da se kroz lik i djelo doktora Lazića prikaže jedno drugo lice Srbije, koje svijet rijetko ima prilike da vidi, lice požrtvovanosti, humanosti i čovjekoljublja.

Naglašeno je da će u produkcionom obimu film biti jedan od najkompleksnijih projekata rađenih u domaćoj kinematografiji, sa više od 80 glumaca, 2.200 statista uz upotrebu ratne tehnike, angažovanje vojnika i pripadnika policije.

Glumačka ekipa je pretežno iz Republike Srpske, zatim iz Srbije, SAD i Francuske.

Očekuje se da film bude realizovan do prve polovine septembra 2026. godine, premijera je najavljena za 15. septembar 2026. godine, na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Istočnom Novom Sarajevu, nakon ćega će uslijediti prikazivanje u Sava Centru u Beogradu 16. septembra i u Nišu 17. septembra.

Film su podržale državne institucije Srbije i Republike Srpske, mnogobrojni gradovi i opštine, srpska dijaspora, preduzeća i ugledni privrednici.

