Gornji grad: Memorijal „Steva Kmet“, takmičenje u kuvanju riblje čorbe

Po prvi put u okviru Preobraženjskih dana, u dvorištu Mesne zajednice Gornji grad organizuje se:

🏆 Memorijal „Steva Kmet“ – Takmičenje u kuvanju riblje čorbe

📅 Datum: 16. avgust

🕘 Početak: od 9 časova

🔸 Kotizacija se ne naplaćuje!

🔸 Svaki učesnik donosi svoj materijal (ribu, kotlić, začine itd).

📞 Prijave i informacije na broj telefona: 063/296-007

Dođite da podržimo ovu novu tradiciju i zajedno napravimo prelep događaj u čast našeg Steve Kmeta! 🍲🎶

Preobraženjski dani 2025 u Gornjem gradu