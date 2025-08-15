Gornji grad: Memorijal „Steva Kmet“, takmičenje u kuvanju riblje čorbe
Po prvi put u okviru Preobraženjskih dana, u dvorištu Mesne zajednice Gornji grad organizuje se:
🏆 Memorijal „Steva Kmet“ – Takmičenje u kuvanju riblje čorbe
📅 Datum: 16. avgust
🕘 Početak: od 9 časova
🔸 Kotizacija se ne naplaćuje!
🔸 Svaki učesnik donosi svoj materijal (ribu, kotlić, začine itd).
📞 Prijave i informacije na broj telefona: 063/296-007
Dođite da podržimo ovu novu tradiciju i zajedno napravimo prelep događaj u čast našeg Steve Kmeta! 🍲🎶
Preobraženjski dani 2025 u Gornjem gradu