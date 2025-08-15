Trener Dizelke poziva navijače: Dođite, budite naš vetar u leđa protiv Radničkog

Pančevo će i ove nedelje disati fudbal. Železničar dočekuje Radnički iz Niš u utakmici 5. kola Superlige Srbije u meču koji za obe ekipe ima veliki značaj i jednaku želju – da osvoje ceo plen.

Utakmica se igra u nedelju, 17. avgust 2025. godine, na SRC „Mladost“ u Pančevu, sa početkom u 19.30 časova.

Železničar je u minule četiri utakmice potvrdi da može uspešno da parira iskusnijim timovima, dok „Real sa Nišave“ traži bodove koji bi ga vratili u gornjem delu tabele.

-Dolazi nam u goste ekipa koja je promenila trenera. To uvek sa sobom nosi neku reakciju u smislu energije. Mala otežavajuća okolnost za nas je što nemamo dovoljno uzoraka kada su utakmice u pitanju pod novim trenerom. Sa druge strane olakšavaju okolnost za nas je što nisam siguran koliko je novi šef struke uspeo implementira neke svoje ideje i zahteve na tim – rekao je Radomir Koković, trener Železničara.

Prethodni dueli ovih timova doneli su tvrdu igru, malo golova, ali i dosta uzbuđenja. Statistika kaže da Radnički ima više uspeha u međusobnim okršajima, pobedu više, no Pančevci će se osloniti na domaći teren i podršku svojih navijača.

-Svakako nas očekuje neizvesna borba. Mi smo u minulom kolu upisali pobedu, a to je značajno za naše samopouzdanje. Kvalitet naše igre je bio sasvim zadovoljavajući u ova četiri kola, možda smo mogli da osvojimo malo više bodova, ali šta je tu je. Nastavljamo da rastemo i da se razvijamo i podižemo kvalitet igre u svim fazama. U nedelju je još jedna prilika da se pokažemo u dobrom svetlu, odnosno da pokušamo da osvojimo tri boda.

Utakmica obećava borbu do poslednjeg minuta – pitanje je samo ko će ovoga puta biti brži na pruzi ka pobedi. Železničar posle prve pobede ima veliko samopouzdanje, sa druge strane Nišlije nisu dobro počele sezonu.

-Radnički je ekipa sa dosta iskusnih igrača koja je selektirana za ozbiljan intenzitet, takmičenje. To je ekipa koja ima određen broj iskusnih igrača sa dobrim poznavanjem ove lige. Očekujem fajtersku utakmicu, da Radnički nastupi sa energijom gde će pokušati da nadoknadi propušteno iz minula četiri kola.

Osvrnuo se potom šef struke Železničara i na zdravstveni bilten, koji je jako važan pred ovaj duel.

-Svi su spremni, osim Marka Ćurića koji od priprema nije sa nama.

Navijači Železničara su uvek vetar u leđa timu iz Pančeva, a Koković i u nedelju očekuje pune tribine i vrelu atmosferu.

-Pozvao bih sve naše navijače da nam pomognu u nedelju i daju nam vetar u leđa. Nadam se da ćemo uz njihovu podršku slaviti – zaključio je Koković.

Uprava kluba trudi se svakim danom da dopre do srca navijača, pa će tako u nedelju biti otvoren i prvi „fan šop“, odnosno prodavnica sa rekvizitima i opremom Železničara. Otvaranje je zakazano za 17.30 ispred zapadne tribine.

(Pančevac/FK Železničar)

