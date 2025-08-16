Vučić se oglasio rano jutros: Moćna poruka predsednika nakon divljanja blokadera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros porukom nakon što blokaderi treći dan zaredom vrše teror na ulicama Srbije.

– Srbin svoju slobodu ljubi i voli više od svega i ne pita za cenu – poručio je Vučić na Instagramu.

Treću noć zaredom obeležili su neredi na ulicama u nekoliko gradova Srbije. Blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu.

Blokaderi su gađali policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje.

Dačić: 38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca