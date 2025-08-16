Dačić: 38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca

Ministar policije Ivica Dačić obratio se javnosti, nešto pre jedan posle ponoći povodom protesta u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.

Dačić je saopštio da je 38 lica je uhapšeno, dok je 6 policajca povređeno u toku večerašnjeg protesta.

– I večeras je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce – rekao je Dačić i dodao.

– Videli ste svi, čak i na onim opozicionim televizijama koje podstiču ovakvo nasilje, mogli su da vide u uživo prenosu da je došlo do brutalnog napada na policiju. Da su blokaderi došli sa namerom da napadnu policijske službenike i da ih povrede. Došli su maskirani i nosili maske, motke i kamenje, štitove. Praćkama i klikerima su gađali policijske službenike. Imali su flaše sa zaleđenom vodom ili zapaljivom tečnošću. Bacali su kante sa klikerima da onemoguće pripadnicima policije da intervenišu. Zapalili su stotinak kontejnera širom grada. A u direktnom prenosu su mogli da vide da su napad započeli pirotehničkim sredstvima gde je čak došlo i do paljenja drveća koje se nalazi blizu Ulice kneza Miloša, naveo je Dačić i nastavio.

– Večeras nije bilo pripadnika SNS ali to nije smetalo demonstrantima da dođu do napada na te prostorije širom Srbije. Bile su napadnute na nekim mestima i prostorije SPS. Tu se jasno vidi da se došlo sa željom da se sukob desi i policija je stajala mirno, napali su policiju. Javni red i mir u Beogradu je uspostavljen. U Novom Sadu je napadnuta ekipa televizije Informer i tom prilikom su uhapšena dva lica. Došlo je i do narušavanja javnog reda i mira u Čačku. Trenutno su svi skupovi u Srbiji završeni osim u još tri grada.

(Pančevac)