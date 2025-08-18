Koković: Vidim stabilnost i ekipu koja se razvija u pravom smeru

Posle pet odigranih kola Železničar je upisao drugi uzastopni trijumf u prvenstvu, posle slavlja nad ekipom IMT u prošlom kolu. Pred svojim navijačima Pančevci su bili dominantniji i sa tri gola stigli do značajne pobede.

– Igrali smo sa ekipom koja je u prošlom kolu promenila trenera. I obično kad se to desi, ekipa se mobiliše i reaguje dosta dobro energetski. Niš je ušao sa dobrom energijom i disciplinom u utakmicu. Međutim, mi smo jednako dobro odgovorili energetski, što je bio glavni preduslov da možemo da pokažemo ono što znamo – rekao je Koković.

Dobra igra u prvom poluvremenu krunisana je sa dva pogotka – strelci su bili Sava Petrov i mladi Jovan Milosavljević.

– Krenuli smo malo nestrpljivo, nismo bili dovoljno strpljivi u posedu, žurili smo sa završnim pasom. Dali smo taj gol, mogu da kažem na vreme, i posle smo dali jedan fenomenalan iz akcije koja je trajala sigurno preko minut, gde smo pokazali strpljenje i stvari koje radimo na treningu.

Očekivana je reakcija protivnika u nastavku, ali je pogodak Miloša Kosanovića iz slobodnog udarca posle pet minuta igre doneo miran drugi deo meča.

– Oni su promenili formaciju i pokušali da budu malo agresivniji. Mi smo tu malo izgubili kontrolu i balans u početku. Međutim, mislim da smo se dobro adaptirali i da smo kontrolisali utakmicu do samog kraja. Bili smo malo niže u defanzivnom bloku nego što bih želeo, ali mogu da razumem svoje igrače da hoće da budu malo sigurniji kod velike prednosti. Priveli smo utakmicu kraju bez većih problema. Da li smo mogli da damo gol, dva još? Verovatno. Ali kad se podvuče crta, mogu i moram da budem zadovoljan – jasan je Koković.

Na pitanje o efikasnosti tima, Koković je jasno poručio da sedam golova, koliko je postignuto u poslednja dva meča, nisu slučajnost.

– Na tome smo radili na treninzima i to sada dolazi do izražaja. Nadam se da imamo dobru osnovu za nastavak razvoja. Moram da pohvalim i igrače sa klupe jer želimo da igramo u visokom intenzitetu.

Kada je reč o ambicijama tima, Koković ne želi da postavlja granice, ali ističe da ga raduje konstantan napredak.

– Vidim stabilnost i ekipu koja se razvija u pravom smeru. Važno mi je da budemo dugoročno stabilni i da rastemo kao tim, bez obzira na ishod svake pojedinačne utakmice. Ključ je u kvalitetnom trenažnom procesu.

Na kraju, prokomentarisao je i debi novog igrača, Kvaku Karikarija koji je ušao u igru poslednjih dvadest minuta.

– Delovao je dobro. Priključio nam se nedavno i još uvek nije potpuno uigran sa timom, ali verujem da će se brzo prilagoditi i biti značajno pojačanje – zaključak je Kokovića.

(Pančevac)

Železničar ubedljivo savladao Radnički Niš 3:0