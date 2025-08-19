Veliki uspeh Rasputin tima u obaranju obaranju ruku

Vršački Rasputin tim učestvovao je sa četiri takmičara na velikom internacionalnom takmičenju u sportskom obaranju ruku.

Dragan Nenadović, koji se prvi put takmičio (amateri preko 100 kg) osvojio je bronzanu medalju desnom rukom. Postigao je odličan rezultat i stekao novo takmičarsko iskustvo.

Viktor Bislimi (juniori do 18 godina, preko 80 kg) osvojio je dve bronzane medalje, i levom i desnom rukom. Viktoru je ovo drugo takmičenje i kao na prvom opet se okitio medaljama.

Devetnaestogodišnji Ognjen Đolić (juniori do 23 godine, do 70 kg), prvi put se takmičio. Imao je jaku konkurenciju, jer se borio sa dosta starijim i iskusnijim takmičarima. Ognjen je uspeo da dobije jedan meč, što je odličan rezultat za početnika.

Bojan Stanković Zeka (amateri, do 80 kg), takođe je početnik, iako je 1984. godište. Bojanu su izmakle medalje, u obe ruke bio je četvrti. Imao je žestoke borbe i par pobeda. Bojan koji je vrlo iskusan u svetu borilačkih veština, što mu je puno značilo, mada mu je ovo prvi put da se oproba u sportskom obaranju ruku.

Takmičenje je bilo internacionalnog karaktera, pored domaćih takmičara, nadmetali su se Makedonci, Crnogorci i Bugari, od kojih su dvojica u samom svetskom profesionalnom vrhu.

Georgy Cvetkov, težak oko 170kg, koji se vidi na slici sa trenerom vršačkog Rasputin tima, Damirom Krunićem, u desnoj ruci je u top 10 u profesionalnim super mečevima u svetu. Sa druge strane je Radiša Milojković višestruki prvak Srbije u sportskom obaranju ruku za Mastere preko 40 i 50 godina.

Oba ova obarača su imali žestoke mečeve sa Krunićem, kada se takmičio u svoje vreme na Evropskom prvenstvu u turskoj Antaliji 2011. godine, gde je Bugarin uzeo 4. i 5. mesto, a Damir 8. i 9. mesto u jakoj konkurenciji, u super teškoj kategoriji.

Na takmičenju su se boravili i takmičari u OSI kategoriji (osobe sa invaliditetom), koji se takmiče za klub Vukovi Petrovac na Mlavi, koji su se fotografisali sa trenerom Krunićem, koji je obukao majcu njihovog kluba.

Sledeće takmičenje je već u planu oktobra meseca.

(Vršaconline)