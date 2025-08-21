Prirodna nega tela pre svega: Evo i kako to da učinite

Priča o prirodnoj nezi kože je priča o ljubavi prema sebi i brizi o telu. Uz ovu redovnu brigu, kao posebna nagrada, dolazi i određena doza samopouzdanja. A i sama nega tela predstavlja poseban ritual koji, kada se radi u mirnoj i opuštenoj atmosferi, donosi relaksaciju i unutrašnji mir.

Ipak, nije redak slučaj, da se nega tela zapostavi, što zbog nedostatka vremena, što zbog ubeđenja da kvalitetna nega zahteva trošenje velike količine novca.

Pokušaćemo da razbijemo ove predrasude i povedemo vas na put jednostavne i prirodne svakodnevne nege kože i tela – put kojim se ne ide često, ali i put koji ćete kada ga prođete – preporučivati i drugima.

Zavirite u ostavu i frižider

Svakodnevna nega ne mora da vam oduzima previše vremena, niti su vam potrebni nepristupačni i skupi preparati. Telo (nega lica, kose i kože pre svega) može biti negovano i „priručnim“ sredstvima. Sve što vam je potrebno verovatno već imate u svojim domovima, a ono što je najbitnije je da su to prirodne i zdrave namirnice tako da će vaši tretmani biti „obojeni“ mirisom kuhinje.

Piling od kafe

Umesto da nepotrebno trošite novac na raznorazne pilinge u kojima se često nalazi mikroplastika, koja nije dobra ni za vaše zdravlje, a ni za okolinu – vi ga napravite sami. Sledeće jutro kada budete sebi kuvali kafu da razbudite duh, smućkajte i piling koji će instant razbuditi i vaše telo.

Nakon ispijanja vašeg omiljenog jutarnjeg napitka talog od kafe sačuvajte i pomešajte sa maslinovim uljem. Ovako blag piling možete koristiti svakog dana, kako na celom telu, tako i na licu – kofein iz kafe će vašu kožu učiniti čvrstom, a maslinovo ulje će je hidrirati. Odličan je i za ruke i preporučuje se za redovnu negu.

Jogurt u sebe i na sebe

Opšte je poznato da je jogurt odličan za organizam i probavu, ali da li ste znali da je dobar i za vašu kožu? Grčki jogurt je idealan kao maska za lice jer amino kiseline koje sadrži uspešno obnavljaju ćelije kože, daju joj potrebnu svežinu i čak pomažu u smanjenju tamnih podočnjaka. Baš kao i svaka skuplja krema na tržištu samo što su ovde tretmani daleko jeftiniji. Odličan je i za uspostavljanje normalne pH ravnoteže kože, kao i za uklanjanje toksina.

Kamilica greje dušu i umiruje kožu

Čaj od kamilice je sjajan za smirenje, ali i uspešno umiruje iritiranu kožu. Bilo kakav vid iritacije uspešno možete umiriti tako što ćete vatu umočiti u rashlađeni čaj i njome tretirati iritirani deo kože.

Bonus mogućnost: rashlađene kesice čaja od kamilice, najbolje u frižideru, su odlični saveznici u suzbijanju tamnih podočnjaka, a pomažu i u smanjenju nadutosti u predelu očiju.

Jabukovo sirće umesto tonika

Da, dobro ste pročitali. Iako kada čujete reč sirće ne pada vam na pamet da ga prinesete ni blizu vašeg lica, verujte da jabukovo sirće može da učini čuda. Idealno je za uklanjanje viška ulja, prljavštine i bakterija sa kože lice.

Naravno, ne koristi se samo jabukovo sirće, već je potrebno napraviti rastvor jabukovog sirćeta i vode u razmeri 3:1. Ovakav rastvor – losion (!) možete koristiti na isti način kao što koristite i regularne tonike: tako što ćete ga naneti na lice uz pomoć tufera ili prskalicom.

Nakon što se tonik osuši, već ćete moći da primetite koliko je koža lepša i moći ćete da nastavite sa ostatkom svoje rutine. Vrlo je bitno da nakon korišćenja ovakvog tonika hidrirate svoje lice vašom omiljenom kremom, jer je sirće ipak jako i može isušiti kožu.

(Pančevac/Happy)

