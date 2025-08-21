Politika Vesti

Predsednik Vučić podelio moćnu poruku: “Prolazi vreme ludila”

12:56

21.08.2025

Printscreen/TV Pink

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom zvaničnom Instagram profilu.

Vučić je ovim snimkom poslao snažnu i jasnu poruku građanima Srbije, ali i onima koji već mesecima blokiraju našu zemlju i onemogućuju njeno normalno funkcionisanje i normalan život građana.

– Prolazi vreme ludila – piše u opisu video-snimka objavljenom na profilu “AVučić”.

 

