Predsednik Vučić podelio moćnu poruku: “Prolazi vreme ludila”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom zvaničnom Instagram profilu.

Vučić je ovim snimkom poslao snažnu i jasnu poruku građanima Srbije, ali i onima koji već mesecima blokiraju našu zemlju i onemogućuju njeno normalno funkcionisanje i normalan život građana.

– Prolazi vreme ludila – piše u opisu video-snimka objavljenom na profilu “AVučić”.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Александар Вучић (@avucic)

Dačić o večerašnjim skupovima protiv blokada: “Sve je proteklo mirno, bez ijednog incidenta”

Poruke za Srbiju iz Pančeva: Želimo naše živote nazad, mir i stabilnost