Preduzeća duguju 25 milijardi dinara EPS-u

Generalni direktor EPS-a Dušan Živković izjavio je juče da EPS prvi put ove godine neće ući u bilo kakvo zaduženje i da će sve finansirati iz sopstvenih sredstava.

U Srbiji ni sva preduzeća, a ni domaćinstva ne plaćaju redovno struju iako postoje javno dostupni podaci o dužnicima, ali to nepisano pravilo se i dalje primenjuje… Energetska preduzeća treba da poboljšaju naplatu prihoda, tako da svi potrošači pošteno plaćaju svoj deo.

– Danas neka preduzeća, uključujući komunalna i državna – i neka domaćinstva – ne plaćaju energiju koju koriste. To nije fer prema svima koji je plaćaju, jer cena na kraju pada na teret drugih potrošača ili poreskih obveznika. EPS je već objavio, a Srbijagas će uskoro objaviti liste njihovih 50 najvećih dužnika kako bi ukazali na ovaj problem. To je problem dugova koji vlada treba da reši tako što će se postarati da državna preduzeća predvide odgovarajuće rashode za potrošnju energije u svojim finansijskim planovima i obezbeđuju disciplinu u plaćanju. Na nivou domaćinstava, EDS proširuje korišćenje pametnih brojila u cilju identifikacije i rešavanja pitanja neplaćanja. Ovde se radi o osnovnoj pravednosti – niko ne treba da besplatno koristi usluge na račun drugih.

Na spisku 50 najvećih dužnika zaključno s uplatama do 21. jula ove godine ukupan dug prema EPS-u je 25.310.099.784,39 dinara, od čega je 11,5 milijardi u reprogramu, dok se od nekih dužnika koji su u stečaju, kao što je slučaj s „Železarom Smederevo“, dug najverovatnije neće nikada ni naplatiti, a samo oni duguju šest milijardi dinara. Utužena potraživanja su oko 2,1 milijardu, dok je od 25 milijardi čak 9,5 milijardi duga od preduzeća u stečaj ili likvidacija.

(ekapija)

