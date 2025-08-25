Preduzeća duguju 25 milijardi dinara EPS-u

Devojački bunar: Svi otišli zadovljni
14:00
25.08.2025
Generalni direktor EPS-a Dušan Živković izjavio je juče da EPS prvi put ove godine neće ući u bilo kakvo zaduženje i da će sve finansirati iz sopstvenih sredstava.
U Srbiji ni sva preduzeća, a ni domaćinstva ne plaćaju redovno struju iako postoje javno dostupni podaci o dužnicima, ali to nepisano pravilo se i dalje primenjuje… Energetska preduzeća treba da poboljšaju naplatu prihoda, tako da svi potrošači pošteno plaćaju svoj deo.
Na spisku 50 najvećih dužnika zaključno s uplatama do 21. jula ove godine ukupan dug prema EPS-u je 25.310.099.784,39 dinara, od čega je 11,5 milijardi u reprogramu, dok se od nekih dužnika koji su u stečaju, kao što je slučaj s „Železarom Smederevo“, dug najverovatnije neće nikada ni naplatiti, a samo oni duguju šest milijardi dinara. Utužena potraživanja su oko 2,1 milijardu, dok je od 25 milijardi čak 9,5 milijardi duga od preduzeća u stečaj ili likvidacija.
(ekapija)