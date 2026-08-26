Dnevni horoskop za 26. avgust: Dan kosmičkog balansa, moćne intuicije i stabilizacije finansija

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12:17
26.08.2026
26. avgust donosi nam predivan i harmoničan kosmički pakt. Mesec se nalazi u dubokoj i intuitivnoj Škorpiji, odakle pravi savršen zemljani trigon sa Suncem u Devici. Ovaj moćan aspekt spaja našu unutrašnju snagu, instinkt i strast sa logikom, praktičnošću i jasnim planom.
Ovo je jedan od najproduktivnijih dana u mesecu. Savršen je za donošenje sudbinskih odluka, naplatu zaostalih potraživanja, rešavanje komplikovane papirologije i obavljanje dubokih, isceljujućih razgovora u ljubavi. Danas ništa ne može ostati sakriveno, a istina koju otkrijete donosi vam ogromno olakšanje i čist put ka uspehu.
Evo šta zvezde predviđaju za svaki znak Zodijaka za 26. avgust:
♈ Ovan (21. mart – 19. april)
Posao: Finansijski aspekti su i dalje sjajni. Danas možete uspešno završiti pregovore o investiciji, porezu ili rešiti neko zaostalo dugovanje.
Ljubav: Strast i potreba za intimnošću su pojačani. Sa partnerom delite duboko poverenje, što vam pomaže da prevaziđete stare nesigurnosti.
Zdravlje: Uspešno se regenerišete od umora, ali slušajte impulse svog tela.
♉ Bik (20. april – 20. maj)
Posao: Fokus je na javnosti, ugovorima i partnerskim odnosima. Današnji kompromis donosi vam dugoročnu stabilnost i siguran profit.
Ljubav: Mesec u Škorpiji direktno aktivira vaše polje partnerstva. Slobodni Bikovi mogu osetiti snažnu privlačnost prema osobi koja zrači misterijom.
Zdravlje: Osetljiv je donji deo leđa, izbegavajte podizanje teškog tereta.
♊ Blizanci (21. maj – 20. jun)
Posao: Očekuje vas veoma produktivan radni dan. Vaša analitičnost i oko za detalje pomažu vam da rešite problem koji je mučio celo radno okruženje.
Ljubav: Kroz svakodnevne sitnice i praktičnu podršku pokazujete ljubav. Partner visoko ceni vašu pažnju i spremnost da mu pomognete.
Zdravlje: Odlično vreme za detoksikaciju organizma i uvođenje zdravijih navika.
♋ Rak (21. jun – 22. jul)
Posao: Kreativni nalet energije vas pokreće. Ako radite na projektima koji zahtevaju maštu i originalnost, danas ćete postići vanserijske rezultate.
Ljubav: Polje ljubavi sija punim sjajem! Slobodni Rakovi mogu doživeti sudbinski susret sa osobom koja će im odmah probuditi leptiriće u stomaku.
Zdravlje: Blistate od pozitivne energije, zdravlje je na zavidnom nivou.
♌ Lav (23. jul – 22. avgust)
Posao: Najbolje rezultate postižete ako radite od kuće ili se bavite privatnim porodičnim biznisom. Mudro investirajte i izbegavajte nepotrebne troškove.
Ljubav: Fokus je na domu i porodici. Razgovor sa ukućanima donosi vam osećaj sigurnosti i rešenje dugotrajnog nesporazuma.
Zdravlje: Potreban vam je predah u krugu porodice kako biste napunili baterije.
♍ Devica (23. avgust – 22. septembar)
Posao: Ovo je vaš najsrećniji dan u nedelji! Sunce u vašem znaku u kombinaciji sa Mesecom u Škorpiji daje vam neverovatnu ubedljivost u pregovorima.
Ljubav: Vaše reči danas imaju magičnu moć. Otvoreno i smireno izrazite svoje želje partneru; slobodne Device mogu privući nekog kroz sjajnu prepisku.
Zdravlje: Osećate se snažno, vitalnost je na vrhuncu.
♎ Vaga (23. septembar – 22. oktobar)
Posao: Finansijska situacija se stabilizuje. Danas pravite odličan plan štednje ili dobijate vest o dodatnoj zaradi koju ste dugo čekali.
Ljubav: Tražite stabilnost i konkretna dela. Partner vam pruža opipljive dokaze ljubavi, što unosi mir u vaš unutrašnji svet.
Zdravlje: Stabilno, ali izbegavajte prebrz unos hrane usled nervoze.
♏ Škorpija (23 oktobar – 21. novembar)
Posao: Mesec je u vašem znaku i pravi predivan aspekt sa Suncem. Vi ste danas magnet za uspeh i dobre prilike – preuzmite inicijativu bez oklevanja!
Ljubav: Zračite neverovatnom harizmom i privlačnošću. Ako vam se neko dopada, danas je idealan trenutak da napravite prvi i hrabar korak.
Zdravlje: Puni ste unutrašnje snage, zdravlje je odlično.
♐ Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Posao: Danas vam najviše prija rad u tišini, daleko od očiju javnosti. Završite analize i pripremajte strategiju za dane koji dolaze.
Ljubav: Skloni ste maštanju i idealizaciji prošlosti. Ne dozvolite da vas nostalgija spreči da primetite lepe stvari koje vam se dešavaju u sadašnjosti.
Zdravlje: Potreban vam je kvalitetniji san, odmorite oči od ekrana.
♑ Jarac (22. decembar – 19. januar)
Posao: Ovo je vaš sudbinski dan za uspeh! Podrška Sunca iz Device i Meseca iz Škorpije donosi vam uspešnu realizaciju dugoročnog poslovnog plana.
Ljubav: Društveni život donosi radost. Kroz krug bliskih prijatelja možete upoznati veoma zanimljivu osobu koja deli vaša interesovanja i poglede na svet.
Zdravlje: Osećate se uravnoteženo, mentalni mir pozitivno utiče na telo.
♒ Vodolija (20. januar – 18. februar)
Posao: Vaša karijera i profesionalni status su danas pod zaštitom zvezda. Hrabra odluka ili razgovor sa nadređenima može vam otvoriti vrata za napredovanje.
Ljubav: Može doći do prolazne napetosti jer partner smatra da ste previše fokusirani na posao. Posvetite mu slobodne večernje sate.
Zdravlje: Moguća je prolazna tenzija u vratu i ramenom pojasu.
♓ Ribe (19. februar – 20. mart)
Posao: Kosmički aspekti vam maksimalno idu na ruku. Idealan je trenutak za rešavanje pravnih pitanja, kontakte sa inostranstvom ili planiranje edukacije.
Ljubav: Širite vidike i žudite za dubokim razgovorima. Sa partnerom delite potpunu harmoniju i spremni ste da planirate uzbudljivo zajedničko putovanje.
Zdravlje: Odlično se osećate, boravak pored vode ili u prirodi bi vas dodatno osvežio.
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