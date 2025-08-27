Epl najavio potpunu transformaciju ajfona: Promene stižu već u septembru

Američka tehnološka kompanija Epl pokreće trogodišnji plan za potpunu transformaciju ajfona, svog najpoznatijeg proizvoda, kojim želi da povrati osećaj oduševljenja kod kupaca.

Kompanija planira tri uzastopne godine velikih promena dizajna ajfona, a prvi korak dolazi već u septembru kada se očekuje novi „ajfon er“, tanji i lakši model koji će zameniti „ajfon 16 plus“.

Dizajn će biti minimalistički i lagan, što zahteva određene kompromise kao što je kraće trajanje baterije, odsustvo slota za SIM karticu i samo jedna zadnja kamera.

To će biti prvi uređaj sa Eplovim sopstvenim modem čipom, pošto je firma iz Kupertina do sada koristila rešenja firme Kvalkom, prenosi Blumberg.

Pored toga, uskoro stiže i serija novih telefona „ajfon 17“, koja neće imati značajne vizuelne promene, ali kamere će biti unapređene,

Pravi preokret stiže 2026. godine – Eplov prvi savitljivi ajfon sa četiri kamere i unapređenim modemom, kodnog imena V68. Dizajn će podsećati na Samsungove preklopne modele koji pretvaraju telefon u mali tablet.

U 2027. će firma Epl povodom 20. rođendana ajfona predstaviti novi model sa zakrivljenim dizajnom i novim interfejsom „likvid glas“ (Liquid Glass).

Kada potrošači danas kupuju nove ajfone, to je često zato što imaju napukao ekran ili istrošenu bateriju, eventualno žele da prave bolje fotografije i video-zapise. Možda su jednostavno vezani za ekosistem kompanije Epl i nadograđuju ih iz navike. Ne kupuju nove modele zato što im trenutni ajfon izgleda staro.

Firma iz Kupertina želi da klijenti menjaju uređaj ne samo zbog tehničkih unapređenja, već i zbog svežeg dizajna i osećaja da kupuju revolucionarni proizvod, dodaje njujorška agencija.

